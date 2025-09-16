Le catalogue de la Nintendo Switch 2 commence doucement à s’étoffer. Et cette fois, c’est un grand classique du JRPG qui s’invite sur la console avec une démo gratuite.

Pour le moment, le catalogue de la Nintendo Switch 2 reste assez rachitique. Mais bonne nouvelle pour les joueurs : un titre très attendu peut désormais être testé gratuitement avant sa sortie. En effet, un gros créateur vient de publier une démo sur le Nintendo eShop.

Un jeu à tester gratuitement sur la Nintendo Switch 2

Le jeu Persona 3 Reload arrive bientôt sur la console, mais il est déjà possible d’en avoir un avant-goût Cette version d’essai permet de découvrir le tout début de l’histoire, jusqu’au premier grand combat de boss. Et bonne surprise : la sauvegarde pourra être transférée dans le jeu complet. Idéal pour commencer l’aventure sans perdre de temps quand le titre sortira le 23 octobre 2025.

Déjà disponible sur PlayStation, Xbox et PC, Persona 3 Reload s’offre une seconde vie sur Nintendo Switch 2. Ce remake modernise un épisode culte avec des graphismes retravaillés, un gameplay plus fluide et une mise en scène largement améliorée. Le jeu garde bien sûr sa formule unique : vie scolaire le jour, exploration de donjons la nuit, et combats au tour par tour contre des ennemis redoutables. Une recette qui a déjà conquis des millions de fans à travers le monde.

La journée, le joueur incarne un lycéen qui tisse des liens avec ses camarades et renforce ses compétences sociales. La nuit, place à l’exploration de donjons et aux combats stratégiques au tour par tour, où chaque décision compte. Ce système, à la fois accessible et profond, est l’une des grandes forces du jeu. Parfait pour la Nintendo Switch 2.

Une démo à ne pas manquer

Pouvoir tester gratuitement le jeu est une belle opportunité. Les nouveaux venus pourront découvrir l’univers de Persona sans dépenser un centime. Quant aux fans de la saga, ils auront la possibilité de replonger dans un épisode culte, cette fois optimisé pour la Nintendo Switch 2. Si vous cherchez un JRPG solide et immersif à essayer tout de suite, la démo est disponible au téléchargement sur le Nintendo eShop. Et elle ne coûte absolument rien. De quoi patienter avant la sortie qui n'est plus très loin.