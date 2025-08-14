La Nintendo Switch 2 accueillera bientôt l'un des meilleurs RPG de ces dernières années. Si vous ne l'avez pas encore fait, ce sera clairement le moment de ce lancer dans cette vraie pépite !

La Nintendo Switch 2 continue de garnir son catalogue avec de très gros jeux. Alors que l’on attend tous le très prometteur Metroid Prime 4, des titres ayant déjà fait leurs armes sur d’autres supports s'invitent sur la dernière de Big N. Et cette nouvelle sortie devrait faire plaisir aux fans de RPG puisqu’il s’agit là d’un des meilleurs représentants du genre de ces dernières années.

L'un des meilleurs RPG de ces dernières années arrive sur Nintendo Switch 2

C’est une licence autrefois de niche et désormais adorée par des millions de fans, Persona arrive sur Nintendo Switch 2 très prochainement. D’ici quelques mois, les joueurs pourront en effet se lancer sur Persona 3 Reload, le remake du troisième épisode. Le jeu est déjà disponible sur PS5, Xbox Series ou encore PC et il débarquera maintenant sur Nintendo Switch 2 dès le 23 octobre prochain.

Dans Persona 3 Reload on incarne un jeune étudiant qui débarque tout juste dans une nouvelle école à Tokyo. Ce dernier sera rapidement confronté à des forces surnaturelles qui tenteront de s’en prendre à lui, éveillant par la même occasion sa Persona, une puissance enfouie en lui qu’il pourra utiliser pour combattre le mal. C’est alors que l’on découvrira tout un univers fait de créatures cauchemardesque et de combattant tentant de protéger l’humanité. Mais alors qu’une immense tour jaillit du sol et menace les êtres humains, notre héros et ses acolytes devront tout donner pour mettre un terme à toutes formes de menaces.

Si l’on attend encore de voir ce que donnera le portage Nintendo Switch 2 d’un point de vue technique, on peut d’ores et déjà vous recommander ce Persona 3 Reload. L’épisode originel était déjà une pépite, mais le remake est un cran au-dessus en apportant de la modernité et quelques nouveautés bien senties. Il n’y a plus qu’à patienter jusqu’à fin octobre désormais.

Source : altus