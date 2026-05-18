Dans quelques semaines, la Nintendo Switch 2 soufflera sa première bougie avec pour l'instant un bilan globalement positif d'un point de vue financier, mais avec un catalogue de jeux qui évolue assez timidement, notamment du fait d'une stratégie massivement cross-générations de la part de son constructeur. Via un récent appel aux investisseurs, il semblerait d'ailleurs qu'une telle stratégie soit là pour durer un moment, potentiellement au grand dam des possesseurs de sa toute dernière console.

Une Nintendo Switch 2 encore à la croisée des chemins

Alors que de nombreux foyers n'ont pas encore fait l'acquisition d'une Nintendo Switch 2, lui préférant son illustre grande sœur (avec une centaine de millions de modèles encore en activité, ce qui est une donnée que le constructeur ne souhaite pas négliger), qui continue d'ailleurs encore d'accueillir de nouveaux jeux, le directeur du constructeur japonais a dans un récent appel aux investisseurs confirmé la continuation d'une stratégie portée notamment sur le cross-générations. Comme la rapporté notamment Nintendo Patents Watch sur Bluesky, Shuntaro Furukawa, PDG de Nintendo, prévoit en effet une phase cross-gen qui pourrait bien durer encore quelques années.

Il a justement souligné que « c'est important de développer l'ensemble de l'activité logicielle » plutôt que de se concentrer uniquement sur la Nintendo Switch 2, Furukawa indique dans sa transcription que « environ 40 % des joueurs de Tomodachi Life: Living the Dream jouaient sur la nouvelle console », ce qui signifie que six joueurs sur dix ont profité de la récente exclusivité du géant japonais s'étant le plus vendu sur la vénérable console de 2017.

L’objectif du constructeur est ainsi d’« encourager les gens à passer à la Nintendo Switch 2 à leur propre rythme », et de continuer à alimenter sa plus largement répandue grande sœur dans l'intervalle. Une stratégie qui fait sens d'un point de vue financier, mais qui risque de décevoir les possesseurs de la nouvelle console, alors qu'ils doivent s'attendre à voir encore arriver pendant encore quelques temps arriver des jeux entre deux générations, n'exploitant donc pas pleinement le matériel plus puissant de la dernière console du géant japonais.

Source : Nintendo Patents Watch sur Bluesky