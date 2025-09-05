Vous avez vu ? Il y a du nouveau disponible sur Nintendo Switch 2 ! Vous allez jouer à ces jeux adorés dans de meilleures conditions désormais, c'est dit.

La Nintendo Switch 2 fête déjà ses trois mois de lancement. La nouvelle console hybride, qui a déjà trouvé place au sein de millions de foyers à travers le monde, continue progressivement d'améliorer son offre. Cela passe par les ajouts à sa ludothèque, mais aussi par le perfectionnement des titres déjà disponibles. Or, c'est justement ce qui nous intéresse aujourd'hui avec des mises à jour qui vont faire plaisir à beaucoup.

Un ajout indispensable pour cette Nintendo Switch 2 Edition

Avec le lancement de la Nintendo Switch 2, bien des jeux sortis sur la précédente machine hybride de Big N se sont vus octroyer une nouvelle édition spéciale. Ainsi, les joueuses et joueurs peuvent profiter d'une version plus fluide, rehaussée graphiquement et généralement accompagnée de contenus additionnels pour la modique somme de 9,99 €.

C'est notamment le cas de Super Mario Party Jamboree ! Le jeu de 2024 s'est offert une ressortie cette année avec une Nintendo Switch 2 qui ajoute plusieurs mini-jeux prenant en compte la caméra de la console. Seulement, le titre a très vite fait polémique. La cause : des performances graphiques qui n'ont pas été revues à la hausse. Il n'y a que la partie exclusive « Jamboree TV » qui profite d'améliorations.

Mais soyez rassuré ! Super Mario Jamboree + Jamboree TV vient d'accueillir une mise à jour qui règle une partie du problème sur Nintendo Switch 2. Désormais, adieu le 720p en portable : le jeu tourne enfin en 1080p, que vous soyez en mode nomade ou en docké. Espérons maintenant que les équipes poursuivent les efforts pour atteindre les 1440p qui font l'intérêt de la nouvelle console.

Splatoon 3 s'offre aussi une grosse mise à jour

Une autre exclusivité très populaire de Nintendo s'offre un bon coup de polish : Splatoon 3. Les équipes viennent de déployer un patch commun aux Switch 1 et 2 faisant passer le jeu à la version 10.1.0. Celle-ci vise avant tout à apporter des modifications à la partie multijoueur et à votre armada.

Ainsi, Splatoon 3 accueille divers ajustements, en particulier sur les armes. Cela vient surtout jouer sur leur vitesse d'utilisation ou encore le niveau d'encre qu'elles consomment. De même, le nombre de points nécessaires pour débloquer certaines armes a été augmenté. Retrouvez tous les détails dans le patch notes officiel.

