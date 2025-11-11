Big N vient de déployer une toute nouvelle mise à jour de la Nintendo Switch 2, qui s’installera automatiquement au prochain lancement de la console. Voici ce qu’elle change.

Comme toutes les nouvelles consoles, la Nintendo Switch 2 continue de s'améliorer grâce à des mises à jour régulières. Ces patchs, souvent de routine, ont pour principal objectif de corriger des bugs, d'améliorer les performances et la stabilité de la machine, de combler d'éventuelles failles de sécurité, et parfois d'ajouter de nouvelles fonctionnalités. La dernière mise à jour en date, la version 21.0.0, a ainsi été déployée dans la nuit du mardi 11 novembre 2025.

Une nouvelle mise à jour pour la Nintendo Switch 2

Une nouvelle mise à jour de la Nintendo Switch 2 est désormais prête à être installée. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une mise à jour majeure avec des ajouts de fonctionnalités révolutionnaires, cette version 21.0.0 est néanmoins plus substantielle qu'une simple mise à jour de routine. En effet, elle ne se contente pas d'améliorer seulement les performances et la stabilité de la console, mais apporte également plusieurs changements concrets comme pratiques.

Parmi les nouveautés bienvenues, la possibilité d'annuler tous les téléchargements d’un seul coup, plutôt que de devoir les annuler un par un, ce qui simplifie grandement la gestion des téléchargements en cours. L'ajout d’amis a également été facilité grâce à une nouvelle option permettant de retrouver facilement les personnes avec lesquelles vous avez échangé dans les sessions GameChat de vos amis.

Mais cette mise à jour de la Nintendo Switch 2 ne s’arrête pas là. Un changement particulièrement intéressant pour les utilisateurs des Cartes de jeux virtuelles permet de télécharger leurs données même si l'option « Utiliser les licences en ligne » est désactivée. Ce ne sont là que quelques exemples des changements apportés par cette mise à jour 21.0.0 de la Nintendo Switch 2, que vous pouvez retrouver dans son intégralité ci-dessous.

© Nintendo

Patch notes de la version 21.0.0 de la Nintendo Switch 2

Changements généraux

Dans le menu HOME, des symboles ont été ajoutés au-dessus des icônes des logiciels afin d'indiquer s'il s'agit de versions physiques ou numériques.

Lorsque plusieurs téléchargements sont en cours, il est désormais possible de tous les annuler en même temps.

Pour les lots comprenant la console et un logiciel à télécharger, il y a désormais une icône permettant d'enregistrer le logiciel. Cette icône s'affiche lorsque la Nintendo Switch 2 est connectée à Internet. L'icône renvoie au Nintendo eShop, d'où vous pourrez accéder au logiciel téléchargeable. Il est toujours possible d'enregistrer le logiciel en accédant directement au Nintendo eShop depuis le menu HOME.

Lorsque vous cherchez des utilisateurs pour leur envoyer des demandes d'ami, l'option Chercher une personne avec qui vous avez joué , dans la section Ajout d'amis , comprend désormais les personnes avec lesquelles vous avez interagi dans les sessions GameChat de vos amis.

, dans la section , comprend désormais les personnes avec lesquelles vous avez interagi dans les sessions GameChat de vos amis. Il est désormais possible de télécharger les données d'une carte de jeu virtuelle même si le paramètre Utiliser les licences en ligne est désactivé. Cette option est disponible dans la section Options lorsque vous sélectionnez une carte de jeu virtuelle dans la section Cartes de jeu virtuelles du menu HOME.

Des améliorations générales de stabilité de la Nintendo Switch 2 ont été apportées pour une meilleure expérience utilisateur.

Vous pouvez désormais définir vos préférences concernant la collecte et l'utilisation des données relatives à votre utilisation des produits et services de Nintendo depuis la console.

GameChat

Le jeu ne se met pas automatiquement en attente lorsque vous utilisez le chat.

Il est désormais possible de désactiver le son panoramique dans le chat.

Le chat se poursuit si la Nintendo Switch 2 passe du mode téléviseur au mode portable ou sur table (et passe donc d'une connexion Internet par câble à une connexion sans fil).

Assistance

La date de la configuration initiale de la Nintendo Switch 2 est désormais affichée.

Accessibilité

Avec le clavier japonais, lorsque l'option Convertir le texte en parole est activée, la description du caractère détecté est désormais lue à haute voix. Le maximum de vitesse de lecture est passé de 300 % à 400 %.

est activée, la description du caractère détecté est désormais lue à haute voix.

Son

Il est désormais possible de changer de mode audio avec une manette Pro Nintendo Switch 2 connectée sans fil. Les options « Stable » et « Faible latence » sont désormais disponibles.

L'option « Faible latence » réduit les latences audio par rapport à l'option « Stable », mais est plus susceptible de subir des interférences dans certains environnements sans fil.

Affichage

L'option « Sortie HDR » a été renommée « Affichage HDR de l'écran de la console ».

L'affichage de l'écran lors de l'utilisation de l'option Ajuster la taille de l'écran a été amélioré afin qu'il soit plus facile d'ajuster la taille.

Notifications

L'option « Notifications relatives aux points platine » a été renommée « Paramètres des notifications Nintendo Switch Online ».

Section Console des paramètres de la Nintendo Switch 2

L'option « Arrêter de recharger à environ 90 % » est devenue « Arrêter de recharger entre 80 et 90 % ».

Le thaï et le polonais ont été ajoutés aux options disponibles dans la section Langue . Le thaï et le polonais ne seront disponibles que dans certains logiciels.

.

Source : Nintendo