Prêter ses jeux à ses amis et sa famille, c’est facile pour peu qu’on les ait en version physique. La tâche est beaucoup plus ardue dès lors que l’on passe au numérique, qui s’est démocratisé au fil des années. PlayStation et Xbox proposent bien le partage, mais du côté de la notre petite console hybride la tâche est plus laborieuse. Cela changera avec l’arrivée de la Nintendo Switch 2. Big N bien en effet d’annoncer le déploiement prochain d’une fonctionnalité qui va venir pallier à ce problème : les cartes de jeu virtuelles.

La Nintendo Switch aura le droit à une nouvelle fonctionnalité

Concrètement, elle permettra de transformer vos jeux achetés sur l’e-Shop en cartouches digitales qu’il sera possible de transférer sur une seconde console où quand vous le voulez. Attention toutefois, comme une cartouche réelle, le partage nécessitera d’éjecter la cartouche de la première Nintendo Switch au préalable, et ce avec une connexion nécessaire. Internet ne sera en revanche obligatoire que la première fois, vous pourrez ensuite jouer en hors-ligne.

Il sera également possible de prêter les cartes aux membres de votre groupe familial Nintendo, restreint à 8 personnes. Cette fois, il faudra impérativement être en local pour effectuer la manipulation. Il ne sera en revanche possible que de prêter qu’un seul jeu à la fois pour chaque personne, et ils ne seront disponibles que pendant deux semaines, après quoi ils reviendront sur votre Nintendo Switch.

Big N se veut quelque peu flexible avec un menu dédié pour charger et gérer vos jeux comme bon vous semble entre les deux et évidemment Nintendo Switch 2. Si cela n’a pas été confirmé, on imagine sans trop de mal que la fonctionnalité sera sur la nouvelle console. Les cartes virtuelles seront disponibles fin avril avec une nouvelle mise à jour de la console.