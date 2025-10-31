Avis aux possesseurs de la Nintendo Switch 2, bonne nouvelle pour tous les amateurs de frissons, avec l’arrivée de plusieurs jeux très appréciés ainsi que d’un titre très attendu. Que du bon en perspective.

Les fans de survival horror peuvent se réjouir : Capcom vient d’annoncer le Resident Evil Generation Pack, une compilation spéciale à destination de la Nintendo Switch 2. Ce coffret regroupera trois épisodes majeurs de la saga : Resident Evil 7: Biohazard Gold Edition, Resident Evil Village Gold Edition et le tout nouveau Resident Evil: Requiem.

Trois jeux pour fêter l’arrivée de la saga sur Nintendo Switch 2

Prévu pour le 27 février 2026, le Generation Pack sera disponible au prix de 89,99 dollars, le prix en euros n'est pas encore connu. Il contiendra les trois jeux sous forme de Game Key Cards, c’est-à-dire des cartes physiques permettant de télécharger les titres via l’eShop. Même si certains joueurs regrettent l’absence de véritables cartouches, cette édition reste une belle opportunité pour (re)découvrir la trilogie moderne de Resident Evil. Le tout, sur la nouvelle console de Nintendo.

Avec cette sortie, Capcom confirme son soutien à la Nintendo Switch 2 et permet à la console d’accueillir pour la première fois les épisodes les plus récents de la série, jusque-là réservés aux consoles PlayStation, Xbox et PC. Avec le Generation Pack et le lancement simultané de Requiem, Capcom prépare un retour en force de Resident Evil sur consoles Nintendo Switch 2, à l’approche du 30e anniversaire de la franchise. La compilation permettra aux joueurs de retracer l’évolution de la série moderne. Du cauchemar claustrophobe de Resident Evil 7 à la terreur de Village, avant de plonger dans le mystère du tout nouveau Requiem.

Des réactions partagées chez les joueurs

Si les fans saluent l’arrivée de trois titres majeurs sur Nintendo Switch 2, certains regrettent le choix du format Game Key Card, qui nécessite une connexion pour télécharger les jeux. Plusieurs commentaires sur les réseaux évoquent “une belle boîte sans jeu à l’intérieur”. D’autres, en revanche, se réjouissent de voir Capcom proposer un pack complet et abordable, et soulignent qu’il s’agit d’une première pour la console de Nintendo.

