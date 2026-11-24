Les fans de rétrogaming peuvent profiter d'un classique de la GameCube sur Nintendo Switch 2 et antérieure grâce à leur abonnement. Un jeu gratuit de plus dans le service !

L'abonnement au Nintendo Switch Online vous permet de profiter d'un nouveau jeu GameCube, sans aucun surcoût. En effet, le catalogue rétrogaming se fait une place pour un certain Wave Race Blue Storm, accessible donc sur la Nintendo Switch 2 ou sa grande sœur. Si vous aimez les jeux de courses et les jet ski, c'est découverte à ne pas manquer.

Wave Race Blue Storm est dispo via l'abonnement sur Nintendo Switch 2

Les nostalgiques de la GameCube vont encore avoir de quoi se mettre sous la dent. Big N est allé cherché dans ses productions de l'époque pour nourrir encore un peu plus le catalogue Classics des abonnés Nintendo Switch Online + Pack additionnel, celui qui vous donne accès à une sélection de jeux à la demande de la console cubique. Ainsi, joueuses et joueurs de la Nintendo Switch 2 ou antérieure peuvent maintenant prendre part aux courses de Wave Race Blue Storm.

25 ans après sa sortie, la suite de Wave Race 64 s'offre une nouvelle jeunesse grâce à l'abonnement NSO. Replongez dès à présent dans les courses de jet-ski de Wave Race Blue Storm sur Switch ou Nintendo Switch 2. Avec 8 huit pilotes à diriger, 4 circuits et un tas de figures à réaliser, c'est l'occasion de vous mettre au défi en affronter les vagues prêtes à vous ralentir. Prenez part également à des championnats et tentez de décrocher la première place. Mais à la météo dynamique qui fait des siennes, agitant l'eau sur votre passage.

À défaut de voir la licence faire le retour qu'on espérait sur les consoles hybride de la firme de Kyoto, on aura au moins le plaisir de profiter des deux épisodes sortis sur console de salon via l'abonnement Online sur Nintendo Switch 2. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre l'ajout de l'épisode GameBoy aux Classics pour que la collection soit complète. D'ci-là, à vous d'apprivoiser les mers sur votre jet-ski, en solo ou en multi local jusqu'à 4, dans Wave Race Blue Storm. Alors que l'hiver approche, c'est une façon comme une autre de prolonger l'esprit estival en cette fin d'année 2026.