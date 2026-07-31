Les joueuses et joueurs Nintendo Switch 2 vont bientôt pouvoir redécouvrir un des grands classiques de la GameCube simplement grâce à leur abonnement Online.

Avec votre abonnement Nintendo Switch Online, préparez-vous à replonger dans Super Mario Sunshine, le jeu iconique de la GameCube. Big N vient d'annoncer qu'il allait intégrer le catalogue rétrogaming de ses deux consoles hybrides. On sait d'ores et déjà quand vous pourrez y rejouer sur Nintendo Switch 2 ou sa grande sœur. Tenez-vous prêt, car ça arrive bientôt. Ce sera une nouveauté idéale pour vos vacances.

Super Mario Sunshine bientôt de retour sur Nintendo Switch 2

Les vacances de Mario, Peach, Papy Champi et des Toads prennent un tournant inattendu dans Super Mario Sunshine. L'île Delfino, leur lieu de villégiature choisi, est envahie par la pollution et les dégradations. C'est donc au célèbre plombier moustachu qu'incombe le grand nettoyage. L'aventure n'attendra bientôt plus que vous sur Nintendo Switch 2 via l'abonnement Online + Pack additionnel.

Sorti initialement en 2002 sur GameCube, Super Mario Sunshine a reçu un bel accueil critique à l'époque. Même s'il n'a pas eu le succès grandiloquent auquel les épisodes traditionnels de la franchise nous ont habitués, il a quand même été une réussite sur le marché. Redécouvert en plus grâce à la compilation Switch Super Mario 3D All-Stars de 2020, il sera prochainement accessible encore plus simplement via l'abonnement Online.

Quand Super Mario Sunshine sera-t-il disponible dans l'abonnement Switch Online ?

Le retour à Delfino est déjà daté ! Super Mario Sunshine rejoindra le catalogue des classiques GameCube dans deux semaines. Rendez-vous exactement le 13 août 2026. Vous pourrez y jouer sur Nintendo Switch 2 et Switch 1 grâce à votre abonnement Online.

Quel abonnement est nécessaire pour y jouer sur Switch et Switch 2 ?

Puisque Super Mario Sunshine est un jeu GameCube, il sera disponible uniquement via l'abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel. C'est-à-dire que vous devrez passer à la formule supérieure si vous avez l'abonnement standard.