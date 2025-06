La Nintendo Switch 2 est enfin disponible ! Avec un lancement record, elle a déjà trouvé place dans des millions de foyers. Toujours aussi familiale et conviviale que sa grande sœur, beaucoup de joueuses et joueurs vont certainement investir dans du matériel supplémentaire pour en profiter à fond. Si vous êtes dans ce cas, la marque française Oniverse a tout ce qu'il vous faut.

Des accessoires indispensables pour votre Nintendo Switch 2

Vous venez d'investir dans une Nintendo Switch 2 ou vous vous apprêtez à le faire ? La marque Oniverse a tout pensé pour accompagner votre setup comme il faut dès sa sortie. Ainsi, 10 accessoires sont disponibles depuis le 5 juin dernier. D'autres sont déjà en projet pour répondre aux besoins des joueuses et des joueurs d'ici à la fin de l'année 2025.

Le fabricant français a tout pensé en amont pour vous proposer un kit de démarrage complet pour la Nintendo Switch 2. Parmi les indispensables, vous ne pouvez pas passer à côté de l'étui de transport. Proposé en noir, gris, bleu et rose, il permet de garder votre console protégée à chacun de vos déplacements, tout en emportant vos cartouches de jeu avec vous. N'oubliez pas non plus l'écran de protection pour assurer que celui de votre machine reste intact.



© Oniverse.

© Oniverse.

Si vous voulez varier les plaisirs de jeu ou vous offrir une expérience plus ergonomique sur Nintendo Switch 2, Oniverse a aussi imaginé plusieurs accessoires pour accompagner directement vos parties. Les volants vous seront notamment utiles pour des courses endiablées sur Mario Kart World. À moins que vous préfériez les grips confort qui transforment chacun de vos Joy-Con en une véritable manette... mais encore faut-il que ces derniers soient en état de marche. Mais là aussi, le fabricant a pensé à tout !



© Oniverse.

Le chargeur Quadrant, pour que vos Joy-Con soient toujours à fond

Le produit incontournable de la gamme Nintendo Switch 2 conçue par Oniverse n'est autre que le chargeur Quadrant. Comme son nom l'indique, il permet de brancher jusqu'à 4 Joy-Con 2 en simultané. Grâce à son système de charge rapide, vos batteries font le plein en moins de 3 heures, et ce, qu'un seul ou que les quatre emplacements soient occupés. C'est idéal quand vous prévoyez des sessions de jeu en groupe !

De plus, Oniverse a vraiment soigné la conception du Quadrant pour qu'il convienne parfaitement à la Nintendo Switch 2. C'est pourquoi il dispose d'un système magnétique compatible avec les nouveaux Joy-Con 2. Pensé pour être pratique, il se branche directement sur la console via un câble USB-C. Il vous suffit alors de connecter vos manettes dessus et de les laisser faire le plein jusqu'à ce que le voyant rouge passe au bleu (un choix de couleurs qui coïncide là encore avec la machine).

Épuré et compact avec ses 14,4 cm, il s'accorde très bien au design de la Nintendo Switch 2. En outre, avec son revêtement noir, il s'intègre très bien dans les intérieurs modernes. N'oublions pas la petite touche en plus : la base de la station de charge intègre un éclairage LED circulaire de 8 coloris différents. D'ores et déjà disponible, le chargeur Quadrant est proposé au prix de 26,99 €.







© Oniverse.

Outre ces accessoires, Oniverse propose un pack spécialement conçu pour Switch Sports, des écrans de protection ou encore une station de recharge rapide compatible PS5.