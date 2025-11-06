Voilà maintenant quatre mois que la Nintendo Switch 2 est disponible, et qu’elle fait le bonheur de millions de joueurs à travers le monde. Car oui, c’est désormais officiel : la nouvelle machine de la firme de Kyoto a d’ores et déjà atteint les 10 millions d’unités vendues, preuve de l’engouement des joueurs à son égard. Pas étonnant, donc, que de plus en plus de jeux cherchent aujourd’hui à s’y exporter. Car après Resident Evil et Animal Crossing: New Horizons, c’est désormais au tour d’un autre titre de confirmer son arrivée sur Nintendo Switch 2.

One Piece: Pirate Warriors 4 débarque sur Nintendo Switch 2

Oui, plus de cinq ans après sa sortie sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch, One Piece: Pirate Warriors 4 viendra prochainement faire des heures supplémentaires sur Nintendo Switch 2, où il aura droit à une mise à niveau next-gen dès le 21 novembre 2025. Au programme de celle-ci, donc : des graphismes améliorés, avec notamment des visuels plus détaillés et davantage d’ennemis affichés à l’écran en simultané ; mais aussi un certain nombre de contenus inédits. Des contenus qui seront alors proposés sous forme de DLC.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les créateurs de One Piece: Pirate Warriors 4 n’ont pas fait les choses à moitié. On parle en effet d’un total de 18 nouveaux personnages à incarner, en sachant qu’Omega Force en a également profité pour annoncer la prochaine vague de DLC. Le premier, baptisé « Future Island Egghead Pack », introduira alors Lucci-CPO, S-Snake et Jewelry Bonney dès le 21 novembre tandis que le second, qui introduira lui aussi trois nouveaux personnages, arrivera quant à lui début 2026.

Notons que les DLC 7 et 8 font alors partie intégrante du Pass Character 3, disponible dès maintenant au tarif de 29.99€. Précisons cependant que la mise à niveau next-gen, elle, sera gratuite pour tous les possesseurs de One Piece: Pirate Warriors 4. Et cela vaut évidemment tout aussi bien pour les joueurs Nintendo Switch 2 que pour les joueurs PS5, Xbox Series et PC, qui sont eux aussi tous concernés par cette future mise à jour. Bref, autant dire qu’à l’image de l’anime, One Piece: Pirate Warriors 4 est bien parti pour durer un long moment.

Source : Bandai Namco