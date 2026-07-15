La Nintendo Switch 2 pourrait bien nous sortir un nouveau modèle OLED très bientôt si l'on en croit les dernières informations. Mais pour le moment, il y a un gros problème : le pix.

Comme la Nintendo Switch, la Nintendo Switch 2 pourrait avoir droit à une version OLED prochainement, avec une grosse différence tout de même. Des informations dévoilées par des professionnels du secteur sous couvert d'anonymat. Samsung fournirait une fois de plus l'écran en question.

La Nintendo Switch 2 OLED serait en préparation

Prenez des pincettes pour ce qui suit, l'information nous provient du site d'actualité ZDNET, spécialisé dans la tech, qui aurait consulté certaines de ses sources de l'industrie restées anonymes. Selon lui, plusieurs informateurs s'accordent à dire qu'une Nintendo Switch 2 OLED serait bientôt sur les rails. Big N serait en train d'étudier la chose et pourrait proposer une console avec un écran plus performant. Comme pour la version OLED de la première console, l'écran de cette Switch 2 OLED serait plus lumineux et offrirait des graphismes de meilleure qualité en mode portable. La particularité ici, c'est que celui de la Nintendo Switch 2 OLED aurait une résolution de 1080p contre les 720p de la première console du genre.

Une console beaucoup trop chère à construire pour le moment ?

Si ce n'est pas la première fois que l'on entend parler de Nintendo Switch 2 OLED, rien n'a encore été officialisé. L'un des informateurs déclare que Nintendo pourrait toutefois valider la production dès la fin 2026, ce qui voudrait dire que l'on pourrait voir le modèle dans les chaumières d'ici 2027 ou 2028 au plus tard. Mais pour le moment, tout ceci ne serait qu'en discussion à cause des prix des composants. C'est d'ailleurs l'argument principal qui freinerait actuellement la production de la machine selon l'une des sources de ZDNET qui affirme que Big N « n'a pas encore confirmé la sortie de la Switch 2 OLED en raison de l'écart de prix avec les écrans LCD ». À l'heure où les prix de toutes les consoles explosent et où les joueurs transpirent déjà à l'idée de voir arriver une PS6 ou une Xbox Hélix à 1000€, Nintendo jouerait la prudence.

Quel prix pour la Nintendo Switch 2 OLED ?

Forcément, si une Nintendo Switch 2 OLED voit le jour, il faut s'attendre à une augmentation des coûts. Difficile de prévoir quel sera le prix d'un tel modèle à l'heure où tous les tarifs ont explosé. À titre de comparaison, la Nintendo Switch OLED première du nom était vendue 349,99€ en moyenne lors de sa sortie, soit 50€ de plus que la console classique. La Nintendo Switch 2 est quant à elle vendue près de 499€ actuellement. Une version OLED serait forcément bien plus chère.

Une Switch 2 OLED est-elle vraiment possible ?

S'il est difficile de pouvoir corroborer ou non ces informations, il ne serait pas étonnant du tout que Nintendo se penche sur un modèle OLED plus performant de sa dernière console de hybride. Il faut dire que ces nouvelles informations enfoncent des portes ouvertes. Le modèle OLED de la première console a reçu un accueil favorable et beaucoup de joueurs s'attendaient justement à ce que cette technologie soit utilisée d'office sur la Nintendo Switch 2. Big N avait toutefois choisi le LCD pour faire quelques économies et proposer une console à prix attractif. Une version que l'on pourrait alors considérer comme premium de la Nintendo Switch 2 pourrait faire sens, d'autant plus si elle ne sort que quelques années après le lancement de la machine principale.