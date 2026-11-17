C'était la grande annonce accompagnant la dernière mise à jour de la Nintendo Switch 2 : à compter de ce mardi 17 novembre 2026, il devient possible d'offrir des jeux numériques depuis l'eShop à d'autres joueuses et joueurs. Cette nouvelle fonctionnalité est donc maintenant disponible. On vous explique sous quelles conditions elles fonctionne.

Nintendo lance une fonctionnalité très attendue

La semaine dernière, la Nintendo Switch 2 passait à la version 23.5.0 avec sa dernière mise à jour. Mais le constructeur ne s'est pas contenté d'apporter des nouveautés et correctifs le jour-même de son déploiement. Il a aussi anticipé le lancement d'une nouvelle fonctionnalité ce 17 novembre, à savoir la possibilité d'offrir des jeux du eShop.

Big N a évidemment pensé son calendrier en prévision des fêtes de fin d'année. Ainsi, grâce à la mise à jour de la Nintendo Switch 2, vous pouvez profiter de la nouvelle fonctionnalité de l'eShop. Grâce à elle, il est désormais possible d'offrir des jeux numériques de la boutique aux autres membres du groupe familial de votre compte Nintendo. Découvrez ci-après comment ça marche.

Il y a donc une condition particulière pour offrir des jeux numériques Nintendo Switch 2 depuis la boutique eShop. Vous et la personne à qui vous voulez faire ce cadeau devez appartenir à la 'même famille' avec votre compte Nintendo respectif. Alors, voici comment comment créer un groupe familial :

Rendez-vous sur le site officiel Nintendo et connectez-vous à votre compte.

Cliquez sur « Groupe familial ».

Sélectionnez l'option pour créer un groupe.

Ensuite, vous pouvez ajouter jusqu'à 7 membres en plus de l'administrateur via l'adresse e-mail de leur compte Nintendo.

La ou les personnes invitées à rejoindre le groupe doivent ensuite accepter depuis l'e-mail reçu.

Maintenant que vous avez ce groupe familial sur Nintendo Switch 2, vous pouvez donc vous offrir des jeux numériques de l'eShop grâce à la mise à jour 23.5.0 de la console.

Comment offrir des jeux numériques sur Nintendo Switch 2 ou antérieure ?

Pour offrir des jeux numériques sur Nintendo Switch 2 ou même la précédente Switch, tout se passe directement dans l'eShop. Assurez-vous simplement que votre console est connectée à internet qu'elle est bien à jour. Ensuite, la procédure est très simple :

Ouvrez l'eShop depuis votre console Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2.

Rendez-vous sur la page du jeu numérique que vous souhaiteriez acheter à quelqu'un du groupe familial.

Sélectionnez « Offrir en cadeau ».

Choisissez le destinataire de votre cadeau, l'emballage qui va avec et la console vers laquelle l'envoyer si différente de la vôtre.

Confirmez votre achat.

© AUR pour Gameblog

Une fois que vous validez l'envoi de votre cadeau, le destinataire le reçoit immédiatement. Il trouvera alors le jeu numérique directement livré sur le menu HOME de sa Nintendo Switch 2 ou antérieure. Après cela, il ne lui reste plus qu'à l'installer et à profiter. Vous savez maintenant comment faire si vous n'avez la possibilité d'acheter des jeux physiques pour les fêtes de fin d'année !