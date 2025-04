Avec la grande conférence sur la Nintendo Switch 2, ainsi que les informations qui sont arrivées au compte-goutte par la suite, vous avez désormais une bonne idée de ce qui vous attend. Pour rappel, la console sera disponible partout en France à partir du 5 juin 2025 aux prix conseillés de 469,99€ pour la machine seule, ou de 509,99€ en bundle avec le très attendu Mario Kart World. Mais comme d'habitude, il y a toujours moyen de trouver moins cher et ce avant même le lancement officiel.

Où précommander la Nintendo Switch 2 et ses jeux au meilleur prix ?

La présentation Nintendo Switch 2 a été fort utile pour répondre aux principales interrogations que les joueuses et joueurs pouvaient avoir à son sujet. Maintenant, vous avez donc toutes les cartes en mains pour décider si l'achat day one est justifié, ou s'il est préférable d'attendre un plus grand nombre d'exclusivités par exemple.

En revanche, si vous hésitez toujours à franchir le pas vis-à-vis du prix, des revendeurs ont déjà commencé à faire des efforts en baissant les tarifs des précommandes. C'est notamment le cas de Leclerc qui propose la Nintendo Switch 2 au tarif le plus bas constaté jusqu'à maintenant : 439€. De son coté, Carrefour essaye d'alléger également la douloureuse avec le pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World à 499,99€. Vous ne trouverez pas de meilleure offre si vous comptez l'acheter, alors foncez si elle vous fait de l'oeil !

Si vous avez prévu d'autres plans pour vous procurer la Nintendo Switch 2, des promos sur les jeux sont en cours chez Fnac. En plus d'une baisse de prix sur les plus gros jeux de lancement dont Mario Kart World, The Legend of Zelda Breath of the Wild & Tears of the Kingdom, ainsi que Donkey Kong Bananza, 10€ offerts sont offerts aux adhérents de la carte Fnac.