La Nintendo Switch 2 va accueillir les deux Octopath Traveler, de grands JRPG de Square Enix, créateur de Final Fantasy, mais il y a un gros problème qui fait déjà polémique : il n'y a pas de vraies versions physiques.

Octopath Traveler et sa suite Octopath Traveler 2 sont sortis respectivement en 2018 et 2024. Les deux jeux sont disponibles sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch première du nom. Square Enix vient d'annoncer qu'une nouvelle version de ces deux grands JRPG arrive sur Nintendo Switch 2 le 1er octobre 2026. Une excellente nouvelle ternie par le fait qu'il n'y aura pas de version physique.

Pas de vraies versions physiques pour Octopath Traveler sur Nintendo Switch 2

En pleine polémique après l'annonce de PlayStation qui compte arrêter les jeux physiques dès 2028, Square Enix fait comme beaucoup d'autres avant lui et proposera des boîtes d'Octopath Traveler 1 et 2 vides sur Nintendo Switch 2, ne comportant qu'un code d'activation pour télécharger le jeu.

Vous l'aviez peut-être oublié, mais avant que PlayStation ne vienne faire exploser la maison, certains éditeurs avaient déjà lancé la tendance des boîtes vides sur Nintendo Switch 2. Certains ont utilisé l'argument, ou plutôt l'excuse, d'un manque de place sur les cartouches, là où d'autres ont joué franc-jeu en affirmant que c'était une histoire de coût. Square Enix suit le même chemin avec ses Octopath et ce n'est pas au goût des joueurs qui incendient l'éditeur sur les réseaux sociaux. Notamment sous la vidéo d'annonce, où certains appellent même au boycott.

Quelles amélioration pour les Octopath Traveler sur Nintendo Switch 2 ?

Quoi qu'il en soit, Octopath Traveler 1 et 2 arriveront bien en fin d'année sur la petite dernière de Big N, et s'ils n'ont pas de version physique, ils auront au moins quelques améliorations. On aura notamment le droit à des graphismes HD-2D encore plus fins, une résolution améliorée et un meilleur framerate. En revanche, il n'y a aucune mention concernant la possibilité de transférer ses sauvegardes de la version Switch 1 aux versions Nintendo Switch 2, tout comme aucune update payante ou gratuite ne semble être de la partie pour celles et ceux qui possèdent déjà les jeux sur la première console.

Deux excellents JRPG, aussi sublimes qu'interessants

Dommage qu'une telle annonce soit mise à mal par ces décisions douteuses, parce que les jeux sont tout de même excellents et méritent clairement d'être faits. On y incarne à chaque fois huit héros différents, chacun ayant sa propre histoire, parfois liée les unes aux autres, ou apportant simplement une vision d'ensemble. Visuellement les jeux sont somptueux, les musiques sont incroyables et le gameplay est aussi simple à prendre en main qu'addictif et intéressant. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de vous y plonger, leurs arrivée sur Nintendo Switch 2 est peut-être l'occasion idéale de plonger, sauf si vous voulez vraiment une version physique du jeu malheureusement.