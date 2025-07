La Nintendo Switch 2 est une belle machine, mais il faut bien l’admettre : elle manque encore de jeux. Pour changer ça, le Nintendo Direct du jour a réservé une très belle surprise à de nombreux joueurs. Et honnêtement, ça sent le carton, surtout avec cette grosse licence.

Un nouveau jeu Nintendo Switch 2

En effet, Square Enix continue de faire vivre son style si reconnaissable. Après le succès des deux premiers Octopath Traveler, la série accueille un nouveau chapitre sur Nintendo Switch 2 du nom de Octopath Traveler 0. Un jeu inédit, qui revient aux bases tout en ouvrant une nouvelle porte dans l’univers du HD-2D. Et bonne nouvelle : il arrive bientôt sur consoles Nintendo.

Octopath Traveler 0 sur Nintendo Switch 2 proposera une histoire entièrement nouvelle. On y incarne un personnage lancé dans une quête de restauration, après la destruction de sa ville natale. Sur son chemin, il devra affronter de puissants ennemis, explorer un monde divisé, et relever de nombreux défis. Comme les opus précédents, on retrouvera un système de combat au tour par tour, des aptitudes uniques à chaque héros, et une grande liberté dans la façon d’aborder l’aventure. Le jeu conserve aussi son approche narrative en chapitres, avec plusieurs chemins possibles et de nombreuses rencontres à faire.

Le charme du HD-2D toujours là

Visuellement, Octopath Traveler 0 reste fidèle à l’esthétique qui a fait le succès de la série. Le style HD-2D, mélange de pixel-art rétro et d’effets modernes, est toujours aussi séduisant. Les décors sont riches en détails, les effets de lumière donnent de la profondeur aux scènes, et chaque lieu visité semble animé d’une vraie atmosphère. Contrairement à d’autres jeux récents réservés à la Nintendo Switch 2, Octopath Traveler 0 sera disponible sur les deux générations de consoles Nintendo. Que vous jouiez sur Switch classique ou sur Switch 2, vous pourrez profiter de l’aventure en entier. La version Switch 2 proposera sans doute un affichage plus fluide et quelques améliorations techniques, mais le jeu restera parfaitement accessible sur Switch 1. La sortie de Octopath Traveler 0 est prévue pour le 4 décembre 2025. Un timing parfait pour les amateurs de RPG, à l’approche des fêtes.

Source : Nintendo