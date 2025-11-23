À quelques semaines de sa sortie, Octopath Traveler 0 s’offre une démo sur l’ensemble des plateformes, et permet ainsi aux joueurs Nintendo Switch 2 de découvrir le début de l’aventure.

Nous arrivons peut-être doucement mais sûrement au terme de l’année 2025, mais une chose est sûre : celle-ci n’a pas encore tout à fait dit son dernier mot. En particulier pour ce qui concerne la Nintendo Switch 2. En effet, alors que Bandai Namco et Sora Ltd viennent tout juste de sortir l’excellent Kirby Air Riders, la machine de Nintendo se prépare désormais à accueillir deux belles cartouches supplémentaires qui, fruit du hasard, sortiront le même jour : Metroid Prime 4 et Octopath Traveler 0. Et l’une d’elles est d’ailleurs déjà jouable gratuitement.

Octopath Traveler 0 s’offre une démo sur Nintendo Switch 2

En effet, comme annoncé par Square Enix lors du dernier State of Play, les joueurs qui le souhaitent peuvent dès maintenant se lancer dans Octopath Traveler 0 grâce à une démo gratuite, disponible à la fois sur Nintendo Switch 2, mais aussi Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox Series et PC. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’éditeur n’a vraiment pas fait les choses à moitié, puisque ce ne sont pas moins de trois heures de jeu qui vous attendent dans cette version d’essai, qui vous donnera accès aux prémices de l’aventure.

Vous aurez ainsi l’occasion de créer votre protagoniste, avant de vous lancer dans l’introduction d’Octopath Traveler 0 que l’éditeur annonce comme étant « explosive ». « Vous découvrirez comment une joyeuse fête locale tourne à la tragédie, et comment votre héros se lance dans une quête de restauration et de vengeance », nous dit-on. Une fois cela fait, vous pourrez ensuite partir à la poursuite des trois antagonistes de l’aventure, en découvrant notamment le premier chapitre de chacun de leurs arcs narratifs dans l’ordre que vous souhaitez.

© Square Enix

Mais les choses ne s’arrêtent pas là, puisque Square Enix annonce également qu’il vous sera possible de découvrir le premier chapitre de l’arc « Kindlers of the Flame », qui vous donnera l’occasion d’expérimenter les fonctionnalités de construction de ville d’Octopath Traveler 0. Cerise sur le gâteau, votre progression pourra alors être conservée pour la version finale du jeu qui, pour rappel, débarquera officiellement le 4 décembre prochain. Autant dire que vous n’avez aucune raison de bouder votre plaisir d’y jouer avec un peu d’avance, donc.

Source : Square Enix