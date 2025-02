La Nintendo Switch 2 fait beaucoup parler d’elle. Mais une question revient sans cesse : combien coûtera la prochaine console de Nintendo ? Lors d’une récente session de questions-réponses avec les investisseurs, Shuntaro Furukawa, président de Nintendo, a donné quelques indices.

Un prix accessible, mais sous pression pour la Nintendo Switch 2

Nintendo est connu pour proposer des consoles à des prix plus abordables que ses concurrents. Et la Nintendo Switch 2 ne devrait pas faire exception. Furukawa a insisté sur un point : l’accessibilité est une priorité. Les joueurs s’attendent à une console au tarif raisonnable, et Nintendo en est bien conscient.

Mais tout n’est pas si simple. L’économie mondiale a changé depuis la sortie de la Switch en 2017. L’inflation a grimpé, notamment au Japon. Le taux de change a aussi évolué. Résultat, Nintendo doit jongler pour la Nintendo Switch 2 entre offrir un prix attractif et rester rentable. Ce qui n'est pas une chose simple dans l'état actuel du marché.

© Nintendo

Pas d’annonce pour le moment

Malgré ces explications, le mystère reste entier. Furukawa a été clair : aucune annonce officielle sur le prix pour l’instant. Il a aussi précisé qu’il n’était pas prévu de baisser le prix de la Switch actuelle. Autrement dit, il faudra encore patienter avant de savoir combien il faudra débourser pour s’offrir la Nintendo Switch 2.

Un autre sujet important a été évoqué : les risques de revente massive. Lors du lancement de certaines consoles, des revendeurs achètent des stocks entiers pour les revendre à prix d’or. Nintendo veut éviter ce scénario. Furukawa a assuré que des mesures seraient mises en place pour limiter ce phénomène. L’objectif ? Assurer une disponibilité suffisante pour éviter la frustration des joueurs pour la Nintendo Switch 2.

Pour l’instant, Nintendo reste discret sur sa nouvelle console. On sait qu’elle arrive, mais on ne connaît ni son prix, ni sa date de sortie exacte. Ce qui est certain, c’est que Nintendo cherche le bon équilibre entre un prix raisonnable et les contraintes économiques actuelles. Il ne reste plus qu’à attendre une annonce officielle pour en savoir plus !

Source : Nintendo