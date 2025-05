Ça ne paraît peut-être pas comme ça, mais la sortie de la Nintendo Switch 2 approche à grands pas mine de rien. Dans moins d'un mois, les fans du constructeur auront en main la nouvelle console hybride. Le 5 juin plus précisément ! Et le terrain commence à se préparer doucement. Nous savons déjà que Mario Kart World sera le gros jeu de lancement. Cependant, des nouveautés d'un tout autre genre seront aussi de la partie, vous allez voir.

Le mois de juin sera un grand moment pour les amateurs de Big N, et même pour l'industrie. Considérant le succès titanesque de la première Nintendo Switch, sa petite sœur sera attendue au tournant. D'ores et déjà, nous savons que le public japonais se l'est arraché pour les précommandes. Pour le moment, pas de rupture de stock annoncée en Europe. Néanmoins, fort est à parier que la Switch 2 s'écoulera en masse dès cette année de lancement.

Pour faire plaisir aux fans de longue date, Nintendo prépare clairement le terrain ! Par le biais de son application mobile, le constructeur a dévoilé cette semaine une nouveauté que beaucoup espéraient depuis le lancement de la première console. Cela concerne les icônes servant à habiller votre profil ! Attendez-vous à du vrai choix sur Nintendo Switch 2.

De fait, la bibliothèque d'icônes de profil par défaut, déjà bien avec un nombre de 147 sur la première Switch, va exploser avec la nouvelle console. Vous pourrez choisir sur Nintendo Switch 2 parmi 258 illustrations en tout ! Mais la bonne nouvelle ne s'arrête pas là. Auparavant, pour espérer avoir plus de choix, il fallait être abonné au Online et remplir certaines conditions pour acheter, grâce à des points, de nouvelles images.

Dans cet ordre d'idée, tout un tas de nouveaux personnages se porteront volontaire pour devenir votre image de profil. Mais, ce que de nombreux fans attendaient, c'était surtout l'arrivée d'UNE franchise historique dans la galerie. C'est maintenant confirmé : des icônes Pokémon seront disponibles. Il s'agira des starters de chaque génération, de la première à la neuvième, ainsi que des mascottes de Let's Go, à savoir Pikachu et Evoli. Une Pokéball sera aussi proposée. Voilà un geste qui va ravir beaucoup de fans sur Nintendo Switch 2 !

© Nintendo.