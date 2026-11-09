La Nintendo Switch 2 pourrait proposer de nouvelles façon de jouer prochainement. C'est en tout cas la promesse de la firme de Kyoto à l'occasion d'une session de questions-réponses.

La Nintendo Switch 2 n'en serait encore qu'à ses balbutiements. Un an et demi après son lancement, le constructeur révèle à l'occasion de sa présentation financière annuelle avoir des projets pour sa console hybride. L'enjeu pour lui serait de continuer à développer de nouvelles manières de jouer. Qu'entend-il par là ? Faisons le point sur les dernières déclarations des cadres de la firme de Kyoto.

Nintendo expérimente de nouvelles façons de jouer

De la Wiimote aux Joy-Con, en passant par l'écran tactile, sans parler de tous les accessoires de ses précédentes machines... Nintendo est un constructeur qui aime expérimenter et innover. La Nintendo Switch 2 ne fera pas exception en la matière. C'est ce que révèle la dernière présentation financière de Big N.

Dans le cadre d'une session de questions-réponses organisée le 6 novembre, Shinya Takahashi, administrateur de Nintendo, est revenu sur les projets hardware de l'entreprise. Ainsi, il explique que les équipes en charge du matériel et des logiciels planchent activement sur de nouvelles façons de jouer sur Nintendo Switch 2.

Le dirigeant précise que l'idée est de permettre d'autres approches amusantes du matériel de la Switch 2. Le travail des équipes est alors de déterminer quelles technologies vont permettre de mêler innovation et fun. Bien sûr, Big N dit espérer pouvoir bientôt présenter des jeux exploitant ces nouvelles possibilités.

Quelles technologies pourraient être ajoutées à la Nintendo Switch 2 ?

Shuntaro Furukawa, président de Nintendo, a aussi pris la parole au sujet des potentielles nouveautés de la Nintendo Switch 2. Pour le coup, ses déclarations ont de quoi intriguer. S'il souligne que l'association entre hardware et software reste le domaine de prédilection du constructeur, il évoque aussi l'envie de proposer des expériences de divertissement sous d'autres formes.

Pour l'heure, ce sont en tout cas les pistes de réflexion et de recherche chez le constructeur japonais. On ne s'attend donc pas à l'annonce imminente d'un nouveau périphérique ou d'une mise à jour révolutionnaire sur Nintendo Switch 2. Cependant, on peut toujours avancer quelques hypothèses sur ce qui nous attendrait. Par rapport aux directions prises par le passé, on s'attend notamment à ces nouveautés :

De nouvelles manière d'interagir avec les manettes Joy-Con 2

Une expérience multijoueur plus poussée avec des fonctionnalités inédites

Des mécaniques originales exploitant les spécificités de la console et/ou de nouveaux périphériques