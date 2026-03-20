Disponible depuis le 5 juin 2025, la Nintendo Switch 2 est à n’en pas douter un véritable carton pour Nintendo. Non contente d’avoir réalisé un démarrage record pour la firme, la machine dépasse aujourd’hui d’ores et déjà les 17 millions d’unités vendues, en plus d’accumuler les succès avec des titres comme Mario Kart World, Donkey Kong Banzanza ou encore plus récemment Pokemon Pokopia. De quoi pousser le constructeur à chouchouter sa console, donc, qui pourrait bientôt bénéficier d’une version améliorée sur certains territoires.

Bientôt une nouvelle Nintendo Switch 2 pour l'Europe ?

C’est en tout cas ce que nous révèle le média japonais Nikkei, qui affirme que Nintendo se préparerait actuellement à lancer une nouvelle version de la Nintendo Switch 2 en Europe. L’idée, toutefois, ne serait pas d’en améliorer les performances, à l’instar d’une version Pro ou même d’un modèle OLED, mais plutôt de l’équiper d’une batterie amovible, qui permettrait aux utilisateurs d’en changer plus facilement. Le but étant, pour Nintendo, d’étendre sa politique de « droit à la réparation », tout en se conformant à la législation de l’Union Européenne sur la question.

Promulguée en 2023 et entrée en vigueur le 27 février 2026, cette dernière impose en effet aux fabricants de produits équipés d’une batterie portable d’offrir la possibilité aux utilisateurs de les retirer, ou même de les remplacer sans assistance. Ce qui explique le timing de cette information, donc. Ce faisant, la firme de Kyoto espérerait aussi toutefois en profiter pour réduire son impact environnemental lié aux potentiels dysfonctionnements de la Nintendo Switch 2, tout en sensibilisant davantage les consommateurs au droit à la réparation.

© Nintendo

D’ailleurs, au-delà même de l’Europe, le constructeur serait même prêt à étendre cette politique à d’autres territoires, comme le Japon ou les États-Unis par exemple, si tant est que ladite sensibilisation progresse. Insistons toutefois sur le fait qu’à l’heure où sont écrites ces lignes, Nintendo n’a pas encore officialisé l’information partagée par Nikkei. À surveiller, donc. En attendant, la firme continue d’améliorer l’expérience offerte par la Nintendo Switch 2 via de nouvelles mises à jour software, dont la dernière apporte un certain nombre de nouveautés.

Source : Nikkei