Un nouveau jeu majeur pour Mario se dessine d'ores et déjà sur Nintendo Switch 2. Du moins c'est ce que laisse entendre ces déclarations du boss de la branche américaine de Nintendo.

Lors de la présentation de la Nintendo Switch 2, les fans de la marque auront pu s'étonner de ne pas voir de nouveau gros jeu Mario être dévoilé. Notre plombier moustachu préféré prendra bien le volant pour MK World, la prochaine itération de la licence de jeux de course. Mais, d'aucuns pensaient voir s'avancer un “Odyssey 2”. À la place, c'est Donkey Kong qui sera la vedette du premier grand jeu d'aventure first party sur la nouvelle console. Pour autant, la mascotte la plus emblématique de Big N n'a pas dit son dernier mot.

Une nouvelle aventure pour Mario sur Nintendo Switch 2 ?

La Nintendo Switch 2 va marquer un tournant dans l'histoire de la marque, c'est certain. Une nouvelle ère de gaming s'annonce, si bien que la manière de concevoir le line-up de la console pourrait être différent de ce que nous avions connu ces dernières années. Bien qu'un nouveau Mario Kart était attendu, l'absence d'un nouveau jeu de plateforme 2D ou 3D peut toutefois étonner. Il faut dire que la présentation de la machine a davantage mis l'accent sur les jeux développés par des éditeurs tiers.

Pas de panique toutefois ! La Nintendo Switch 2 ne saurait se passer du traditionnel jeu d'aventure Super Mario. Ce n'est pas Doug Bowser qui dira le contraire. Le patron de la branche américaine de Big N s'est récemment exprimé auprès de CNN et s'est montré plutôt rassurant quant à l'exploitation des licences iconiques de de la marque :

Restez à l'écoute. Nous avons un long, long catalogue, et une longue liste [de propriétés intellectuelles, ndlr] qui, j'en suis sûr, fera son chemin sur la plateforme. Doug Bowser, pour CNN.

Bowser reste évidemment très évasif à l'heure où la Nintendo Switch 2 prépare encore son arrivée. Néanmoins, il ne freine pas l'enthousiasme des joueuses et joueurs. Voilà qui semble de bon augure. D'autant plus que huit ans près la sortie de Super Mario Odyssey, l'équipe EPD a pu être mobilisée pour Donkey Kong Bananza. Mais, avec sa sortie prochaine, elle pourrait se consacrer entièrement à un nouvel épisode du plombier héroïque.