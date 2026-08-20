Les abonnés au Nintendo Switch Online possédant une Nintendo Switch 2 peuvent tester dès maintenant No Man's Sky gratuitement. Cet immense bac à sable d'exploration spatiale s'offre en effet une mise à jour de mise à niveau et ouvre dans la foulée une période d'essai. Le jeu est donc gratuit pour tous les abonnés durant quelques jours, juste ce qu'il faut pour faire vos premiers pas dans la vaste galaxie.

No Man's Sky est gratuit quelques jours sur Nintendo Switch 2 grâce au Switch Online

No Man's Sky, c'est l'un des comebacks les plus impressionnants et improbables du jeu vidéo. Sorti en août 2016 dans un climat d'attentes démesurées, il s'est raté à son lancement, provoquant une vague d'indignation d'une rare intensité. Mais les développeurs n'ont jamais rien lâché et dix ans plus tard, c'est l'un des meilleurs jeux du genre. En ce moment, les abonnés au Nintendo Switch Online peuvent découvrir ce qu'est devenu No Man's Sky gratuitement sur Nintendo Switch 2 du 20 au 26 août 2026. Durant cette période, le jeu est gratuit et peut être librement exploré. L'avancée est également sauvegardée et pourra être conservée en cas de passage en caisse.

No Man's Sky - gratuit du 20 au 26 août 2026 pour tous les abonnés au Nintendo Switch Online sur Switch 1 et Switch 2.

© Hello Games

L'aventure spatiale comme vous ne l'avez jamais vue

No Man's Sky est devenu un véritable bac à sable spatial quasi infini, où l'on explore des planètes générées procéduralement. Il faudra non seulement survivre, mais aussi percer les mystères de l'univers tout en participant à de vastes aventures multijoueurs. Depuis la sortie du jeu, le studio Hello Games a livré près de 40 mises à jour majeures gratuites. Vous pouvez désormais construire des bases, explorer les fonds marins, gérer une ville extraterrestre, capturer et collectionner tout un tas de petits monstres à l'instar de Pokemon pour les faire combattre ou encore construire vos propres vaisseaux. Les possibilités sont énormes, le jeu est titanesque. Sean Murray, créateur du jeu, affirmait d'ailleurs encore il y a peu qu'après près de 10 ans de bons et loyaux services et malgré des dizaines de millions de joueurs, moins de 1 % des planètes de l'univers du jeu avaient été découvertes