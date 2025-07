À l’instar d’un certain EA FC 26, qui continue de se faire désirer malgré des fuites toujours plus nombreuses, l’annonce de NBA 2K26 était extrêmement attendue par les fans de basket. Il faut dire que la franchise de 2K, qui pourrait prochainement avoir droit à de la concurrence, est devenue l’un des rendez-vous annuels les plus attendus par une partie des joueurs. Et pour l’annonce de cette année, l’éditeur nous a réservé une belle petite surprise… en confirmant également l’arrivée de ce nouvel opus sur Nintendo Switch 2.

NBA 2K26 arrive, et il sera aussi sur Nintendo Switch 2

En effet, alors que la dernière machine de Nintendo affiche ouvertement sa volonté d’accueillir davantage de jeux tiers, il apparaît que beaucoup d’éditeurs sont d’ores et déjà disposés à jouer le jeu. Ainsi, en plus de débarquer sur PS5, Xbox Series et PC à compter du 5 septembre 2025, NBA 2K26 bénéficiera également d’une sortie sur Nintendo Switch 2 en simultanée. Et 2K Sports ne compte pas s’arrêter là, puisque le jeu de basket continuera par ailleurs de sortir sur la précédente génération de consoles avec la PS4, la Xbox One et la Switch première du nom.

Dans les heures qui ont suivi l’annonce du jeu, une grande question s’est toutefois posée : la version Switch 2 sera-t-elle similaire aux versions current-gen, ou y aura-t-il une différence en raison de la moindre puissance de la console de Nintendo ? « 2K m’a confirmé que la version Nintendo Switch 2 de NBA 2K26 aura les mêmes caractéristiques que sur PS5, Xbox Series et PC » affirme Mike Straw, journaliste pour Insider Gaming, à ce sujet. Que les joueurs se rassurent donc : la version Switch 2 de NBA 2K26 ne sera pas une version amoindrie du jeu de basket.

Un nouvel opus plus immersif que jamais

Ce nouvel opus, qui aura les joueurs Shai Gilgeous-Alexender, Angel Reese et Carmelo Anthony en tant que tête d’affiche, marquera alors le retour de tous les modes préférés des joueurs de NBA 2K dans une version plus immersive que jamais. « Grâce aux toutes nouvelles fonctionnalités ProPLAY, les joueurs de la Gen 9 expérimenteront la technologie immersive inédite, en ressentant chaque dribble et chaque crossover comme jamais grâce à des ‘size-up’ repensés, et en expérimentant des mouvements dynamiques rapides » indique le studio.

Il a ainsi été confirmé que les modes « Mon Joueur », « Ma Carrière », « My Team » et « My NBA » seront de la partie, aux côtés de « La Ville », dont la présence a par ailleurs également été confirmée sur Nintendo Switch 2. Plus de détails à propos des nouveautés attendues seront communiquées dans les semaines à venir. Notez enfin que NBA 2K26 est d’ores et déjà disponible à la précommande, et que les possesseurs des éditions Superstar et Leave No Doubt du jeu pourront bénéficier d'un accès anticipé dès le 29 août à 18h, soit une semaine avant sa sortie officielle.

Sources : 2K Sports, Mike Straw