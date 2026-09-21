La Nintendo Switch 2 n'aura malheureusement pas droit à ce jeu monstrueux de Capcom qui préfère passer à autre chose et s'occuper de ses prochaines sorties qui s'annoncent déjà nombreuses.

La Nintendo Switch 2 est en session de rattrapage depuis sa sortie et accueille la plupart des grosses sorties de ces dernières années. Il faut dire que la console de Nintendo peut désormais encaisser des jeux bien plus lourds que par le passé, ce qui lui permet de garnir son catalogue de blockbusters. Mais tous ne pourront pas franchir le pas, à l'instar de Monster Hunter World, aka le jeu le plus vendu de tous les temps pour Capcom. Ce dernier ne verra jamais le jour sur Nintendo Switch 2 malgré son extrême popularité, et l'éditeur a expliqué pourquoi : ce serait une perte de temps et de ressources puisqu'il faut tout reprendre de zéro.

Monster Hunter World ne sortira jamais sur Nintendo Switch 2, c'est acté

On a tendance à croire qu'un portage n'est qu'un simple copier/coller du jeu provenant d'une autre plateforme, mais ce n'est pas le cas. Il faut adapter son jeu à chaque console, et dans le cas de la Nintendo Switch 2, le chantier est visiblement d'autant plus gros tant la machine est différente de ses concurrentes.

Nos confrères de TheGamer ont en effet pu interroger Ryozo Tsujimoto, producteur de la série, sur le sujet lors du Tokyo Game Show de cette année, et sa réponse a anéanti tous les espoirs de portage. Pour le producteur, il n'y aura pas de Monster Hunter World sur Nintendo Switch 2 pour la simple raison que « le moteur de World est complètement différent » des jeux actuels. « Depuis Monster Hunter Rise, nous utilisons notre propre moteur RE Engine. Ce changement de moteur change complètement la donne, indépendamment des performances ou de la puissance de la console. Il nous faudrait recréer le jeu complet de A à Z. » Et ce n'est clairement pas dans les projets de Capcom.

Capcom a d'autres jeux de prévus pour la console de Nintendo

Monster Hunter World est peut-être le jeu le plus vendu de toute l'histoire de Capcom, il laissera sa place à Monster Hunter Wilds qui est quant à lui prévu sur Nintendo Switch 2 dès 2027. Ce n'est d'ailleurs pas le seul jeu à venir sur la console de Nintendo puisque le très attendu Resident Evil Veronica est lui aussi prévu dès sa sortie. Capcom ne boude donc pas du tout la Nintendo Switch 2, il préfère simplement ne pas dépenser de ressources dans un jeu qui a déjà très largement fait ses preuves. En tout cas, pour le moment.

Monster Hunter World est sorti en 2017 sur PS4 et Xbox One avant d'arriver sur PC un peu plus tard. Il aura également eu le droit à une très grosse extension, Iceborne, très largement appréciée par les fans.