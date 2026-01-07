Il y a quelques jours, un leak faisait état d'une sortie prochaine sur Nintendo Switch 2 d'un des jeux les plus monstrueux de 2025. S'il faut encore attendre une confirmation officielle pour en avoir le cœur net, ce leak a ensuite connu un nouveau rebondissement, avec cette fois les performances présumées du titre en question. Partons en chasse aux indices.

Des performances aussi monstrueuses que le jeu à venir sur Nintendo Switch 2 ?

Les navicioles vous ont sûrement mis la puce à l'oreille, le gros jeu à venir en principe prochainement sur Nintendo Switch 2 est évidemment Monster Hunter Wilds. C'est en tout cas ce qu'ont découvert des datamineurs dans les fichiers de la quatrième mise à jour majeure gratuite du jeu introduisant le Dragon Ancien Gogmazios. Mais alors que Resident Evil Requiem va sortir le 27 février 2026 sur toutes les plateformes actuelles, dont la dernière console de Nintendo, puis Monster Hunter Stories 3 le 13 mars 2026, celle de Wilds pourrait attendre.

D'ici à ce que Capcom confirme la sortie dans un futur plus ou moins proche de Monster Hunter Wilds sur Nintendo Switch 2, beaucoup se demandaient comment le jeu allait tourner sur la console hybride, compte tenu des énormes problèmes de performance qu'on lui connaît sur PC, malgré la mise à jour récente visant enfin à sauver les meubles. Un groupe de datamineurs chinois aurait justement un début de réponse à ce sujet (via Reddit).

D'après leurs informations, la version Nintendo Switch 2 de Monster Hunter Wilds tournerait au maximum à 30 FPS, à condition d'activer le DLSS. En docké, elle disposerait cela dit d'un « Mode Graphique » avec un affichage à 1080p, avec une qualité des ombres équivalente à « Très Bas » sur PC. Pour un aperçu du résultat, « Necro » Felipa a partagé ci-dessous une vidéo de la version PC du jeu avec les paramètres présumés du Mode Graphique du portage Nintendo Switch 2 à venir. Il convient toutefois de prendre tout cela avec de prudentes pincettes en attendant des nouvelles officielles de Capcom.

Sources : Reddit ; « Necro » Felipe via X.com