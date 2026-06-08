En plus d'un florilège de grandes annonces récentes, Capcom en fait en parallèle une pour le moins monstrueuse à l'attention de la Nintendo Switch 2.

Tout au long du Summer Game Fest 2026, la Nintendo Switch 2 a quelque peu brillé par son absence en attendant un Nintendo Direct qui devrait arriver très prochainement. À l'inverse, le géant japonais Capcom a mitraillé les annonces fortes autour d'Onimusha Way of the Sword, Resident Evil Veronica ou encore Ascendance, l'extension massive de Monster Hunter Wilds. Et on a donc appris que deux d'entre eux auront droit à une attention particulière sur la dernière console de Big N.

Une annonce monstrueuse de Capcom pour la Nintendo Switch 2

En parallèle de l'annonce lors de la grande cérémonie du Summer Game Fest 2026 de l'extension à venir pour Monster Hunter Wilds, Capcom a donc également en catimini fait une annonce à l'attention de la Nintendo Switch 2 autour du dernier épisode de sa monstrueuse franchise. Près d'un an et demi après sa sortie sur PC, PS5 et Xbox Series et un travail de longue haleine pour tâcher d'optimiser le tout, le géant japonais a en effet confirmé qu'un portage sur la dernière console de Nintendo est bien en développement.

« Monster Hunter Wilds est actuellement en développement sur Nintendo Switch 2 ! Nous aurons de plus amples informations à partager, dont une date de sortie, prochainement », peut-on lire notamment sur une publication via le compte X.com officiel de la licence. De manière assez légitime, certains utilisateurs se demandent comment ce titre monstrueux arrivera à tourner sur la console hybride de Big N, alors qu'il souffre encore de quelques problèmes de performances sur consoles et même sur des PC extrêmement puissants.

Capcom semble toutefois suffisamment confiant dans sa maîtrise de la sorcellerie et son moteur maison RE Engine pour se dire fin prêt à porter Monster Hunter Wilds sur Nintendo Switch 2. Comme indiqué via l'annonce ci-dessous, il faudra toutefois repasser plus tard pour voir cela en action et surtout savoir quand ce portage sortira. Il s'agit en tout cas d'un nouvel effort de la part du géant japonais pour porter ses derniers jeux phares sur l'appareil hybride de Big N après Resident Evil Requiem en février dernier et Veronica à venir courant 2027 simultanément sur l'ensemble des plateformes de cette génération.

Source : Monster Hunter sur X.com