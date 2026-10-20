Il aura fallu attendre plus d'un et demi, mais la Nintendo Switch 2 va enfin accueillir le 4 décembre 2026 un certain Monster Hunter Wilds de Capcom, afin que toutes les plateformes puissent profiter de l'extension Ascendance à sa sortie courant 2027. En amont de cela, le titre se laisse découvrir sur la dernière console hybride de Big N via sa fameuse démo prologue, afin que tous les chasseurs en herbe puissent voir ce que cela donne. Voici comment y accéder.

La démo Prologue de Monster Hunter Wilds enfin disponible sur Nintendo Switch 2

Histoire d'attirer le plus de potentiels chasseurs à sa sortie prochaine sur Nintendo Switch 2 avec un an et demi de retard, Monster Hunter Wilds propose donc aux détenteurs de la console hybride un tour d'essai gratuit dans les Plaines venteuses des Terres Interdites. L'occasion de découvrir le prologue du jeu, la première mission de l'histoire principale, et de chasser les monstres rôdant dans la région. Tout cela est d'ores et déjà disponible. À noter que la démo supporte le multijoueur en local et qu'il sera possible de transférer la sauvegarde de sa progression vers le jeu complet.

Pour rappel, la démo Prologue de Monster Hunter Wilds version Nintendo Switch 2 dispose du même contenu que l'originale sortie l'année dernière, avec donc les monstres Chatacabra, Balahara, Doshaguma et Rey Dau, mais aussi le Gypceros, ainsi que le flagship de ce nouvel opus, le terrifiant Arkveld. L'occasion donc de tester ses compétences sur un large panel de créatures, et voir comment ce portage Nintendo Switch 2 s'en sort niveau performances.

Comment essayer la démo de Monster Hunter Wilds ?

Vous voulez partir en chasse avant l'heure dans les Terres Interdites ? Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de suivre la démarche suivante afin de pouvoir mettre la main sur sa démo Prologue :

Rendez-vous sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch 2

Cherchez Monster Hunter Wilds

Une fois sur la page du jeu, cherchez l’option « Télécharger la démo »

Validez, et procédez à l’installation de cette dernière

Quand sort Monster Hunter Wilds sur Nintendo Switch 2 ?

Cette démo Prologue n'est donc qu'une mise en bouche en attendant la sortie complète de ce portage Nintendo Switch 2 de Monster Hunter Wilds à venir le 4 décembre 2026. En un an et demi, le titre déjà disponible sur PC, PS5 et Xbox Series dispose déjà d'un contenu post-lancement monstrueux, qui promet des dizaines voire centaines d'heures de jeu. À noter que Capcom a confirmé que cette version Switch 2 supportera également le cross-save, permettant donc de transférer sa sauvegarde d'une autre plateforme vers l'appareil hybride de Big N.

Source : Monster Hunter sur X.com