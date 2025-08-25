Les opportunités de jouer gratuitement se sont multipliées et ont pris diverses formes dans le monde vidéoludique. Les consoles Nintendo Switch 2 et sa grande sœur ont su trouver leur système et il devrait intéresser bien des joueuses et des joueurs. Alors, si vous voulez vous lancer dans un nouveau titre sans vous ruiner, il y en a un très bon qui vous attend en ce moment. Mais, ne tardez pas ! C'est une offre limitée dans le temps.

Tiré d'une licence monstrueuse, il est gratuit sur Nintendo Switch 2

C'est une franchise qu'on a plus besoin de présenter depuis le succès colossal de son dernier opus : Monster Hunter s'installe de plus en plus fortement dans le paysage. Alors que Wilds continue de proposer des mises à jour régulières à des dizaines de milliers de joueuses et joueurs quotidien, la licence MH Stories a récemment levé le voile sur le troisième épisode en préparation chez Capcom. Pour savoir si la formule vous plaît, l'éditeur a justement eu une idée intéressante sur Nintendo Switch 1 et 2.

En effet, Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin est le nouveau 'jeu gratuit' de la Nintendo Switch 2 et sa grande sœur. Plus exactement, ce second volet fait l'objet d'un essai gratuit limité dans le temps. Toutefois, attention : cette offre est réservée aux abonnés du Nintendo Switch Online. Le service de Big N vous donne non seulement accès aux fonctionnalités en ligne, mais aussi à un catalogue de rétrogaming et, en ce qui nous concerne aujourd'hui, aux essais gratuits.

Monster Hunter Stories 2 est initialement sorti en 2021 sur Nintendo Switch et PC. De plus, il est désormais compatible avec la Switch 2. Ce second volet reprend la formule du premier avec un contenu enrichi. Cette fois encore, vous incarnez un rider qui a pour mission de retrouver et protéger les Rathalos, une espèce en disparition. Grand classique des RPG, le titre propose un système de combat au tour par tour qui mettra vos talents à l'épreuve. À vous d'entamer votre quête sur les consoles hybrides de Big N. Le jeu est gratuit jusqu'au 28 août 2025 pour tous les abonnés.