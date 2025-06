La Nintendo Switch 2 est disponible sur le marché depuis le 5 juin 2025 et s'est déjà vendue à plus de 3,5 millions d'exemplaires en quatre jours. Des chiffres qui montrent que les fans de la première heure ont été au rendez-vous, mais reste à voir si cette dynamique sera conservée dans les semaines et mois à venir, en sachant que le prochain événement sera la sortie de Donkey Kong Bananza. Une future exclusivité qui semble déjà taper dans l'oeil de certains et qui pourrait bien provoquer des achats imprévus.

Les jeux Switch 1 s'améliorent sur Nintendo Switch 2

Si vous avez déjà fait l'acquisition de la Nintendo Switch 2, et avant le lancement de Donkey Kong Bananza le 17 juillet 2025, on vous conseille de vous intéresser à la grosse exclu du moment : Mario Kart World. Le vrai jeu inédit de la console qui ne sortira pas sur la Switch 1. Pour gonfler le line-up, le constructeur japonais s'est aussi rapproché d'un paquet d'éditeurs tiers pour des portages à l'image de celui de Cyberpunk 2077, et a aussi déployé un certain nombre de mises à jour gratuites et payantes pour des jeux déjà existants.

Dans le but d'améliorer ce volet rétrocompatibilité, plusieurs jeux ultra populaires ont été mis à jour discrètement grâce au dernier patch système Nintendo Switch 2. Parmi les titre repérés, il y a l'un des plus gros cartons de la Switch 1, le jeu de baston Super Smash Bros Ultimate. Qu'est-ce qui change après ce dernier firmware ? Lorsqu'un joueur sur Switch était en match avec un joueur Nintendo Switch 2, et que l'un des deux utilisait un combattant Mii, il arrivait que la partie s'arrête. De plus, lors de la création, modification ou enregistrement d'un combattant Mii, l'image miniature dudit combat pouvait ne pas s'afficher correctement. Il n'y a pas encore de solution, mais vous pouvez l'enregistrer à nouveau pour remédier temporairement au problème.

Nintendo Switch Sports, qui s'est écoulé à 16,27 millions d'unités, a également été mis à jour pour corriger différents problèmes identifiés précédemment. Nos confrères de NintendoLife se sont aussi aperçus que d'autres softs avaient eu le droit à des mises à jour Nintendo Switch 2. C'est le cas de Tony Hawk's Pro Skater, Capcom Fighting Collection 2, Crash Bandicoot N Sane Trilogy, ainsi que Marvel vs Capcom Fighting Collection.

Source : Nintendo.