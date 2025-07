Comme on avait pu vous le préciser, Nintendo vient de déployer une nouvelle mise à jour système pour la Nintendo Switch 2. Portant le numéro 20.2.0, cette version semblait au départ très classique, avec son habituel lot d’améliorations de stabilité. Mais derrière ces notes de patch assez vagues, plusieurs joueurs ont repéré des changements concrets, notamment du côté de la rétrocompatibilité.

Une mise à jour qui répare discrètement la Nintendo Switch 2

Comme souvent, Nintendo ne s’étale pas dans les détails. Officiellement, cette mise à jour règle deux points précis : un souci lors du transfert des paramètres de contrôle parental entre la Switch d’origine et la Nintendo Switch 2, et des optimisations générales de stabilité. Mais rapidement, la communauté a découvert des effets bien plus concrets, non listés par Nintendo. Plusieurs jeux rétro, jusque-là instables ou carrément injouables sur Switch 2, bénéficient d’une compatibilité nettement améliorée.

L’exemple le plus marquant concerne Portal 2, dont les utilisateurs signalaient des crashs fréquents depuis le lancement de la console. La seule solution jusque-là ? Activer le mode avion avant de lancer le jeu. Un contournement aussi étrange qu’inefficace sur le long terme pour la Nintendo Switch 2.

Bonne nouvelle : avec la mise à jour 20.2.0, Portal 2 fonctionne désormais sans le moindre bricolage. C’est même confirmé par Nintendo, qui a mis à jour la fiche du jeu sur l’eShop. Un ajout discret, mais significatif : il est désormais écrit que le comportement du jeu est “identique à celui observé sur Nintendo Switch”.

D’autres jeux rétro également réparés

Portal 2 n’est pas un cas isolé. Selon plusieurs témoignages d’utilisateurs, d’autres jeux anciens retrouvent leur fluidité et leur stabilité sur Nintendo Switch 2. C’est notamment le cas de Crypt of the NecroDancer, désormais aussi labellisé comme pleinement compatible sur le nouvel eShop.

La liste complète des jeux concernés n’a pas encore été publiée, mais les retours suggèrent un travail de fond de la part de Nintendo, qui semble corriger progressivement les problèmes liés à la rétrocompatibilité. Et ce, sans forcément le mettre en avant dans ses communications.

Source : Nintendo