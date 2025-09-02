La Nintendo Switch 2 et la Switch 1 viennent de se mettre à jour avec le patch 20.4.0, voici tout ce qui change pour les deux consoles. La mise à jour est disponible dès maintenant.

Disponible depuis juin 2025, la Nintendo Switch 2 attend bien patiemment ses nouvelles exclusivités. Metroid Prime 4 Beyond ou encore Pokemon ZA arrivent pour la fin de l’année et bien d'autres jeux sont prévus pour les mois prochains. En attendant les grosses sorties, Nintendo s’assure que sa machine tourne à la perfection et des mises à jour sont régulièrement publiées. Aujourd’hui, c’est l’update 20.4.0 du firmware de la console qui est déployée, voici ce qui change.

Une nouvelle mise à jour pour la Nintendo Switch 2

Pour cette nouvelle mise à jour, la Nintendo Switch 2 se contente d’optimiser ses services sans trop nous expliquer ce qui change réellement. Si l’on en croit le site officiel japonais de Nintendo, le patch 20.4.0 corrige quelques bugs et améliore une fois de plus la stabilité générale de la console.

Notes de patch 20.4.0 pour Nintendo Switch 2 du 2 septembre 2025

Plusieurs problèmes ont été corrigés et la stabilité générale a été améliorée

En plus de la Nintendo Switch 2, il semblerait que cette mise à jour touche également la Nintendo Switch première du nom. D’après les dataminers comme OatmealDome, qui n’est pas à son premier coup d’essai, la première Nintendo Switch profite elle aussi de quelques améliorations avec la mise à jour 20.4.0. On nous parle là aussi d’amélioration de la stabilité générale, mais aussi pour les manettes et le navigateur web. Il n’y a pas vraiment de détails non plus ici, il faudra se satisfaire de ce que OatmealDome nous partage : « La version 20.4.0 est sortie. Les notes de mise à jour mentionnent la « stabilité » comme seul changement. Sur Switch 1, le code de gestion des manettes et le navigateur web ont été mis à jour ».

La mise à jour est d’ores et déjà disponible pour Nintendo Switch et Switch 1. Elle devrait se lancer naturellement dès que vous le connecterez à internet. Si ce n’est pas le cas, rendez-vous dans les paramètres de votre console pour la forcer manuellement et le tour est joué.

source : Nintendo Officiel Japon, OatmealDome via x.com