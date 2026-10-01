Dans la soirée du 30 septembre, Big N a déployé une nouvelle mise à jour pour la Nintendo Switch 2 et sa grande sœur. On fait le point sur ce que chacune d’entre elles change.

Alors que les fans de Zelda s’arrachent la première Nintendo Switch 2 collector, Big N s’affaire à assurer le suivi technique de sa dernière console. Comme toute nouvelle machine, elle continue donc de s’améliorer au gré de mises à jour. Ces patchs, régulièrement routiniers, ont pour principal objectif d’améliorer les performances et la stabilité de la machine, de corriger des bugs, mais, parfois, d’autres viennent ajouter de nouvelles fonctionnalités. Ce ne sera en revanche pas le cas de la mise à jour 23.0.1 de la Nintendo Switch 2, déployée ce 30 septembre 2026.

Que change la mise à jour 23.0.1 de la Nintendo Switch 2 ?

La Switch 2 est donc passée en version 23.0.1 cette nuit. Disponible dès maintenant au téléchargement, cette nouvelle mise à jour se concentre principalement sur la résolution d’un bug provoqué par la version 23.0.0 de la console hybride. Cette dernière entraînait en effet quelques soucis de performances de la Nintendo Switch 2, qui prenait alors plus de temps à exécuter certaines actions. Une fois le bug identifié, la firme de Kyoto s’est ainsi affairée à le corriger le plus rapidement possible. Voici donc la liste des changements officiellement communiqués par Big N pour cette mise à jour 23.0.1 de la Nintendo Switch 2 :

Correction d'un problème présent depuis la version 23.0.0 du système qui entraînait parfois des délais importants lors du démarrage, de la mise en pause ou de la fermeture du logiciel.

Que change la mise à jour 23.0.1 de la Switch 1 ?

Comme souvent, le géant japonais en profite pour faire un tir groupé. Dans le même temps, sa grande sœur a elle aussi reçu une nouvelle mise à jour. La version 23.0.1 de la Nintendo Switch 1 corrige ainsi une erreur similaire, en voici les patch notes :

Correction d'un problème présent depuis la version 23.0.0 du système, qui entraînait parfois des délais importants lors du démarrage, de la mise en pause ou de la fermeture du logiciel.

Comme souvent, ces mises à jour de la Nintendo Switch 2 et de sa grande sœur peuvent également cacher des changements que la firme japonaise tient à garder secrets, notamment pour ne pas aiguiller les pirates. Mais à moins que des datamineurs fouillent dedans, le jardin secret de Nintendo sera préservé. Pour mémoire, ces deux nouveaux patchs font suite à la mise à jour récente de la Nintendo Switch 2 qui ajoutait notamment la prise en charge du VRR en mode docké.