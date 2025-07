La Nintendo Switch 2 s’offre encore une nouvelle mise à jour. Il faut bien avouer que l’expérience utilisateur n’est pas encore optimale, avec encore quelques bugs et divers problèmes.

La Nintendo Switch 2 continue d’évoluer. Depuis le 14 juillet, une nouvelle mise à jour système est disponible sur la console. Numérotée 20.2.0, elle apporte surtout des correctifs techniques. Rien de très visible à l’écran, mais des ajustements bienvenus pour les joueurs qui rencontrent encore des soucis, notamment avec la rétrocompatibilité.

Une nouvelle mise à jour pour la Nintendo Switch 2

Comme souvent avec Nintendo, les notes officielles restent très succinctes. Selon la page de support, la version 20.2.0 corrige un problème de transfert des paramètres de contrôle parental depuis la Switch 1 vers la Nintendo Switch 2. Elle améliore aussi la stabilité générale du système.

Dit comme ça, ça ne fait pas rêver. Mais dans les faits, cette mise à jour règle plusieurs soucis concrets rencontrés par certains joueurs. Par exemple, Portal 2 ne plante plus au lancement depuis l’installation du patch. Le dataminer OatmealDome, souvent bien informé, confirme ce point et évoque des améliorations globales pour les jeux rétrocompatibles pour la Nintendo Switch 2.

© Nintendo.

Une version partagée entre Switch 1 et 2

Autre point intéressant : la mise à jour 20.2.0 est également disponible sur la Switch de première génération. Nintendo aligne ainsi les numéros de version entre ses deux machines, ce qui facilite sans doute la maintenance et le suivi des correctifs.

Cela montre aussi que la Switch 1 n’est pas abandonnée. Même si la Nintendo Switch 2 est désormais la priorité, Nintendo continue d’assurer un certain suivi pour son ancienne console. Une bonne nouvelle pour les millions de joueurs qui ne sont pas encore passés à la nouvelle génération.

Une meilleure optimisation

Depuis le lancement de la Nintendo Switch 2, plusieurs jeux issus de la Switch 1 ont connu des bugs inattendus. Des plantages, des problèmes d’affichage ou de son… Certains titres étaient injouables, malgré la promesse d’une rétrocompatibilité quasi totale.

Bonne nouvelle : ce patch semble corriger plusieurs de ces dysfonctionnements. Crypt of the NecroDancer, par exemple, ne plante plus au démarrage. Certains joueurs espèrent maintenant que d’autres titres encore instables, comme Klonoa ou NieR Automata, seront bientôt corrigés à leur tour.

Il est d’ailleurs conseillé de relancer les jeux problématiques après la mise à jour. Certains pourraient fonctionner parfaitement, sans que cela ne soit explicitement mentionné dans les notes de patch.