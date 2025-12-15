Depuis qu’elle a été lancée il y a maintenant plusieurs mois, la Nintendo Switch 2 est entrée dans un rythme de croisière qui semble définitivement trouver écho au sein de la communauté des joueurs. Les sorties de jeux s’enchaînent, les succès aussi, et Nintendo ne cesse jamais de faire en sorte d’améliorer autant que faire se peut l’expérience des utilisateurs par le biais de nombreuses mises à jour. Le récent déploiement de la version 21.1.0 est là pour en témoigner, et il s’accompagne d’ailleurs d’une nouveauté à exploiter absolument.

Le HDR se met à jour sur Nintendo Switch 2

En effet, si Nintendo s’était montré assez peu loquace sur les apports de cette nouvelle version du logiciel système, il semblerait que celle-ci soit en réalité un peu plus intéressante qu’on ne pouvait l’imaginer. Car outre le fait d’apporter les habituels correctifs d’usage pour améliorer les performances de la Nintendo Switch 2, il apparaît qu’il ait également été question d’une amélioration des fonctionnalités HDR de la console. C’est en tout cas ce qu’a souligné la chaîne HDTVTest dans une récente vidéo publiée sur YouTube.

D’après cette dernière, deux nouvelles options ont ainsi fait leur apparition pour permettre aux possesseurs de la Nintendo Switch 2 de profiter au mieux du HDR sur la machine. La première, qui intervient lors du réglage de la luminosité, permet d’afficher la valeur spécifique de luminosité maximale en appuyant sur Y lorsque vous la modifiez. La seconde, qui intervient lors du réglage des niveaux de blanc du HDR, implique désormais une réduction du réglage de la luminosité de la console pour obtenir une meilleure image par défaut.

Ce faisant, les utilisateurs de la Nintendo Switch 2 peuvent ainsi désormais régler de manière plus précise et efficace le rendu du HDR sur leur console, de sorte à profiter de tous les jeux dans les meilleures conditions possibles. Et il faut avouer que cela n’est pas du luxe, car des titres comme Mario Kart World ont pu prouver que du travail restait encore à faire en la matière. Notez également qu’il est recommandé d’activer l’option HGiG si vous en avez la possibilité, cela pouvant d'autant plus améliorer la qualité du HDR sur certains écrans.

Source : HDTVTest (via GoNintendo)