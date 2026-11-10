La Nintendo Switch 2 passe à la version 23.5.0 en ce mardi 10 novembre. C'est l'occasion pour la console hybride d'apporter plusieurs corrections à son software mais aussi d'ajouter quelques nouveautés. Le constructeur a pensé à plus de confort pour ce qui est de l'accessibilité et prépare en même temps une fonctionnalité très attendue pour la boutique eShop.

La Nintendo Switch 2 reçoit une mise à jour avec une fonctionnalité rêvée pour l'eShop

Déployée dès aujourd'hui, mardi 10 novembre 2026, la mise à jour 23.5.0 de la Nintendo Switch 2 met l'accent sur l'accessibilité. Désormais, les options de ce genre peuvent être régler dès la première configuration de la console. De plus, le constructeurs vous permet de consulter les détails à partir de cette étape. À cela s'ajoute la langue portugaise (Portugal) pour la synthèse vocale. Bien pratique pour les joueuses et joueurs lusophones.

Mais ce n'est pas tout. Outre les correctifs également apportés, cette mise à jour 23.5.0 de la Nintendo Switch 2 pépare l'arrivée d'une grosse nouveauté. Très bientôt, vous pourrez offrir des articles du Nintendo eShop, la boutique de la console, aux membres d'un groupe familial d'un même compte. On sent quelque part l'influence de la fin du format physique, mais c'est tout de même une fonctionnalité très utile puisque cela permet notamment aux parents de gérer les titres offerts à leurs enfants directement depuis leur profil. Le système sera officiellement opérationnel à partir du 17 novembre, date du prochain patch de la console.

© Nintendo

Patch Notes de la version 23.5.0 du 10 novembre 2026

Le nouveau patch notes 23.5.0 de la Nintendo Switch 2 se résume ainsi en quelques lignes :

Ajout de la possibilité de configurer les options d’accessibilité pendant la configuration initiale.

Ajout de la compatibilité avec une fonctionnalité à venir qui permettra d’offrir des articles de Nintendo eShop aux membres du groupe familial d’un compte Nintendo.

Plusieurs mises à jour d'Accessibilité dans les paramètres de la console : ajout du portugais (Portugal) pour la fonction de conversion du texte en parole et pour la fonction convertir le texte parole.

Des modifications générales et des corrections ont été apportées pour améliorer l’expérience utilisateur.