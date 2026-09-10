Juste après sa conférence de rentrée, la Nintendo Switch 2 se met à jour. Avec la version 23.0, la console hybride ajoute des fonctionnalités très attendues.

La Nintendo Switch 2 reçoit une nouvelle mise à jour. Au lendemain de la traditionnelle conférence de septembre, c'est l'occasion pour la console hybride de proposer de nouvelles fonctionnalités qui sauront mettre en valeur les prochains jeux à sortir. Elle vous offre aussi plus de confort. Passez toues les nouveautés en revue avec nous.

Une Nintendo Switch 2 plus performante avec la mise à jour du 10 septembre

La Nintendo Switch 2 fait le plein de nouveautés avec sa mise à jour du 10 septembre 2026. Plusieurs fonctionnalités de la console reçoivent ainsi des petits coups de polish. Le GameChat, notamment, affiche désormais un historique. Le fonctionnement des Cartes de jeu virtuelles a aussi été optimisé. Mais le plus intéressant c'est surtout la prise en charge du VRR en mode docké, attendu depuis le lancement de la console.

En parallèle, la version 23.0 de la Nintendo Switch 2 ajoute bon nombre de nouveautés à ses paramètres. Cela va des langues disponibles à la personnalisation des Mii ou à la gestion du son de la console. On notera aussi qu'il est enfin possible d'effectuer un transfert de données entre deux Switch 2, une nouveauté qui va faciliter l’acquisition d'une nouvelle console par exemple.

© Nintendo

Patch notes de la version 23.0

GameChat

La liste de chats que vous pouvez rejoindre indique désormais les chats que vous avez rejoints par le passé.

Lorsque vous créez un nouveau chat, vous pouvez désormais y entrer sans inviter d'amis.

Une option permettant de modifier la taille de l'écran a été ajoutée au menu qui apparaît lorsque vous appuyez sur le bouton C dans un chat.

Cartes de jeu virtuelles

Ajout de l'option Paramètres dans la section Cartes de jeu virtuelles du menu HOME. Elle permet notamment de voir et sélectionner les consoles pouvant utiliser des cartes de jeu virtuelles.

Lorsque vous démarrez un logiciel, si la carte de jeu virtuelle ne peut pas être éjectée d'une autre console car celle-ci est éteinte ou non connectée à Internet, il vous sera proposé d'utiliser une licence en ligne à la place.

VRR

Le VRR (fréquence de rafraîchissement variable) est désormais pris en charge en mode téléviseur : Si le logiciel et le téléviseur sont compatibles, la fréquence de rafraîchissement de la sortie sera ajustée en fonction des performances du jeu. Une mise à jour de la station d'accueil Nintendo Switch 2 est nécessaire pour activer cette fonctionnalité.

Des paramètres ont été ajoutés pour le VRR.

Transfert de données

Il est désormais possible de réaliser un transfert des données entre deux consoles Nintendo Switch 2.

L'option Transfert des données vers une console Nintendo Switch 2 a été ajoutée dans Paramètres de la console > Console .

Paramètres de la Nintendo Switch 2 (langues, son, affichage, Mii, repos)

Les paramètres peuvent désormais être sauvegardés séparément pour chaque téléviseur connecté.

Le portugais (Brésil) a été ajouté aux langues prises en charge pour la conversion du texte en parole.

Le portugais (Brésil) a été ajouté aux langues prises en charge pour la conversion de la parole en texte dans GameChat.

L'option « Informations relatives aux sorties de la station » a été remplacée par « Informations relatives aux sorties vidéo », qui indique des détails concernant la sortie sur les différents téléviseurs connectés.

Une fonctionnalité permettant de créer un QR Code pour un Mii et de le partager avec d'autres utilisateurs a été ajoutée.

Vous pouvez changer de piste ou arrêter la musique à l'aide de l'option Choix de la musique , située en haut de l'écran.

Désormais, lorsque vous ajustez le volume de l'option Jouer le son de sortie du mode repos en mode téléviseur, l'effet sonore se déclenche immédiatement afin que vous puissiez vérifier le volume.

Il est désormais possible d'activer ou désactiver l'amélioration du mode portable depuis le paramétrage rapide. Quand l'amélioration du mode portable est activée, il est désormais possible d'utiliser d'autres manettes lorsque les manettes Joy-Con 2 sont attachées à la console.

Seul l'utilisateur ayant acheté le logiciel peut y jouer avec une licence en ligne.

L'historique de jeu, accessible depuis la section Profil de votre page d'utilisateur, regroupe désormais les temps de jeu pour un même logiciel sur plusieurs consoles.

Les temps de jeu combinés seront affichés à mesure que vous utilisez les logiciels après la mise à jour.

Autre

Des améliorations générales de stabilité de la console ont été apportées pour une meilleure expérience utilisateur.

La mise à jour de la Nintendo Switch 2 nécessite d'abord que votre console soit connectée à Internet. Si tel est le cas, alors on devrait vous proposer de passer à la nouvelle version du logicielle dès l'allumage. Autrement, rendez-vous dans les paramètres pour vous connecter. Ensuite, voici comment procéder :

Allez dans les paramètres de la Nintendo Switch 2.

Descendez en bas de la colonne gauche.

Sélectionnez « Mise à jour de la console ».

Patientez le temps que la nouvelle mise à jour se télécharge, puis s'installe.

La console redémarrera une fois la procédure terminer pour boucler l'installation du patch 23.0.