La Nintendo Switch 2 et sa grande sœur reçoivent une nouvelle mise à jour toutes les deux. Au menu, de l'optimisation et davantage de confort, voici ce qui change.

A quelques jours du dernier Nintendo Direct, la Nintendo Switch 2 et sa grande sœur la Switch reçoivent aujourd'hui une nouvelle mise à jour. Des changements mineurs pour rendre l'expérience utilisateur plus agréable sur les deux supports pour certains joueurs. Les mises à jour sont disponibles dès maintenant sur les deux consoles, voici ce qu'elles changent réellement.

Notes complètes su patch 22.5.0 sur Nintendo Switch 2

Ce sont des patchs relativement légers cette fois, notamment pour la Nintendo Switch 2 qui se contente d'accueillir de nouvelles options d'accessibilité. Cela ne concernera d'ailleurs que les joueurs néerlandais et russes qui pourront désormais choisir de nouvelles préférences de langage pour la synthèse vocale notamment. Le patch notifie également qu'il y a eu quelques optimisations supplémentaires, sans entrer dans les détails.

Ajout du néerlandais et du russe à la liste des langues de synthèse vocale dans les paramètres d'accessibilité.

Ajout du néerlandais et du russe comme langues pour « Changer de parole, Texte pendant le chat de jeu » dans les options d’accessibilité.

Améliorations générales de la stabilité du système afin d'optimiser l'expérience utilisateur.

Détails de la mise à jour Switch 1

Côté Nintendo Switch 1, le patch 22.0.0 apporte de plus grandes modifications. On nous apprend que le design du Nintendo eShop a été repensé. La couleur sera notamment adaptée à vos préférences désormais, en fonction du thème choisi. Maintenant, il sera également possible de rembobiner les vidéos de présentation dans la boutique à l'aide des gâchettes, mais aussi d'activer le code PIN pour sécuriser l'accès à la boutique. Enfin, la Nintendo Switch aussi a eu le droit à plusieurs améliorations générales de la stabilité, sans pour autant que l'on ait des détails.

L'interface de la boutique en ligne Nintendo eShop a été repensée. La couleur de la boutique en ligne Nintendo eShop reflétera désormais la couleur du thème si votre thème dans les paramètres système est défini sur « Basique sombre ».

Le code PIN de vérification de l'utilisateur peut désormais être utilisé pour confirmer l'accès à la boutique en ligne Nintendo et l'utilisation des modes de paiement enregistrés.

Ajout de la possibilité de rembobiner ou d'avancer de 10 secondes avec les boutons ZL et ZR lors du visionnage d'une vidéo en plein écran dans les actualités ou sur le Nintendo eShop.

Améliorations générales de la stabilité du système afin d'optimiser l'expérience utilisateur.

Peu importe la console, pour mettre à jour votre système il suffit de connecter votre console à internet et accepter le patch lorsque celui-ci sera proposé automatiquement. Si rien ne se lance, il faudra faire un petit tour dans les options. Direction le petit écrou dans le menu principal : rendez-vous dans Paramètres de la console > Console > Mise à jour de la console. Le patch se lancera tout seul et mettra à jour votre console que ce soit une Nintendo Switch 2 ou la Switch 1.

source : Nintendo