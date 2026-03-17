La Nintendo Switch 2 vient tout juste de recevoir une énorme mise à jour, qui ajoute une fonctionnalité majeure aux côtés de multiples nouveautés. On fait le point.

Bientôt un an après sa sortie, la Nintendo Switch 2 continue tranquillement de faire son petit bonhomme de chemin, prolongeant le succès phénoménal de sa prédécesseuse pour l’éditeur japonais. En effet, avec plus de 17 millions de consoles vendues et de beaux cartons tels que Mario Kart World, Donkey Kong Bananza ou encore Pokemon Pokopia, celle-ci s’attire indubitablement les faveurs des joueurs, qui seront alors ravis d’apprendre qu’une grosse mise à jour est arrivée. Et celle-ci apporte des changements majeurs pour la machine.

La Nintendo Switch 2 accueille une énorme mise à jour

Car oui, pour la mise à jour 22.0.0, maintenant disponible au téléchargement, Nintendo n’a décemment pas fait les choses à moitié. Et la star de cette dernière est sans aucun doute l’ajout d’une fonctionnalité baptisée « Handheld Mode Boost » (ou « Boost du Mode Portable » en bon français), qui permet désormais à la Nintendo Switch 2 de lire certains jeux Switch de la première génération comme s’ils tournaient en Mode TV, mais en portable. Une nouveauté significative, donc, qui permet aux jeux en question de bénéficier de bien meilleures performances.

Les choses ne s’arrêtent toutefois pas là, puisque Nintendo en a également profité pour améliorer la fonction GameChat grâce à l’introduction de nouvelles fonctionnalités, en plus d’apporter des modifications aux fonctions de langage et d’accessibilité. Sans oublier, bien sûr, tous les correctifs d’usage, destinés à permettre à la Nintendo Switch 2 d’offrir une meilleure expérience générale à ses utilisateurs. Mais puisque le concret vaut plus que les mots, voici le patch notes complet de la mise à jour 22.0.0 partagé par l’éditeur.

Le patch notes complet de la mise à jour 22.0.0

Modification du texte à l’écran et des animations lors du chargement d’une carte de jeu virtuelle dans le menu HOME.

Ajout de la possibilité d’enregistrer des notes sur les amis de votre liste d’amis. Le contenu de la note n’est pas affiché pour les amis. Ajout de la possibilité de consulter et de modifier ces notes depuis l’application Nintendo Switch. L’application doit être en version 3.3.0 ou supérieure pour utiliser cette fonctionnalité.

Les fonctionnalités suivantes ont été ajoutées pour prendre en charge le GameChat : Ajout de la possibilité d’inviter des amis dans les salons GameChat auxquels vous participez. Certains amis peuvent ne pas pouvoir être invités, comme les comptes supervisés. Les amis n’ayant pas terminé la configuration initiale du GameChat peuvent désormais y être invités. Certains amis peuvent ne pas pouvoir être invités, comme les comptes supervisés ou ceux n’ayant jamais utilisé de Nintendo Switch 2. Il peut s’écouler un certain temps avant que cette modification ne soit prise en compte après la mise à jour de votre console vers la version 22.0.0 du système.

Des améliorations ont été apportées à la qualité de l’écran de jeu partagé dans un GameChat lorsqu’il est agrandi.

Ajout de la possibilité de reculer ou d’avancer de 10 secondes avec les boutons ZL et ZR lors du visionnage d’une vidéo en plein écran dans les Nouvelles ou le Nintendo eShop.

Ajout de l’option permettant d’ajouter les données suivantes aux « Téléchargements automatiques » depuis l’Album : Extraits vidéo, vidéos enregistrées sous forme de capture d’écran et captures d’écran avec du texte ajouté.

Ajout du portugais du Portugal et du russe aux langues de la fonction « GameChat Voix ⇔ Synthèse vocale » dans les paramètres d’accessibilité.

La synthèse vocale, située dans le menu d’accessibilité, peut désormais lire le texte dans l’Album et lors de la configuration initiale. Veuillez consulter le guide de première configuration et de connexion de la Nintendo Switch 2 pour savoir comment activer la synthèse vocale lors de la configuration initiale.

Ajout de la possibilité de voir la répartition de la capacité de stockage par type de données pour la mémoire de la console et la carte microSD Express.

Ajout de la possibilité d’effectuer un test audio lorsque l’option PCM linéaire 5.1 Surround est sélectionnée pour le son du téléviseur dans les paramètres audio.

Remplacement de la région « Hong Kong/Taïwan/Corée du Sud » par « Hong Kong/Taïwan/Corée du Sud/Asie du Sud-Est » dans le menu Console.

Ajout de l’Amélioration du mode portable dans la section de gestion des logiciels Nintendo Switch du menu Système. L’amélioration du mode portable permet aux logiciels Switch compatibles de fonctionner comme en mode téléviseur, ce qui peut affecter certaines fonctionnalités. Veuillez consulter la description sur l’appareil pour plus de détails.

Les fonctionnalités suivantes ont été ajoutées au mode avion Lorsque le mode avion est activé, les préférences précédemment définies pour le Bluetooth, le Wi-Fi ou le NFC pendant le mode avion sont enregistrées et appliquées. Ajout de la possibilité d’activer ou de désactiver individuellement le Bluetooth, le Wi-Fi ou le NFC en mode avion depuis les paramètres rapides.

Ajout de la possibilité de recevoir une notification dans l’application Contrôle parental Nintendo Switch pour appareils mobiles lorsque le code confidentiel du contrôle parental est saisi correctement sur la console. Cela peut également être configuré pour envoyer une notification push sur votre appareil mobile. L’application doit être en version 2.4.0 ou supérieure pour utiliser cette fonctionnalité.

Améliorations générales de la stabilité de la console pour une expérience utilisateur optimale.

© Nintendo

La première Switch elle aussi concernée

Notons pour finir que si Nintendo s’est naturellement concentré sur la Nintendo Switch 2, la console de première génération n’a quant à elle pas été oubliée, et est également entrée dans sa version 22.0.0 avec les correctifs suivants :

Modification du texte à l’écran et des animations lors du chargement d’une carte de jeu virtuelle dans le menu HOME.

Ajout de la possibilité d’enregistrer des notes sur les amis de votre liste d’amis. Le contenu de la note n’est pas affiché pour les amis. Ajout de la possibilité de consulter et de modifier ces notes depuis l’application Nintendo Switch. L’application doit être en version 3.3.0 ou supérieure pour utiliser cette fonctionnalité.

Ajout de la possibilité de recevoir une notification dans l’application Contrôle parental Nintendo Switch pour appareils mobiles lorsque le code confidentiel du contrôle parental est saisi correctement sur la console. Cela peut également être configuré pour envoyer une notification push sur votre appareil mobile. L’application doit être en version 2.4.0 ou supérieure pour utiliser cette fonctionnalité.

Améliorations générales de la stabilité de la console pour une expérience utilisateur optimale.

Et comme d’habitude, pour bénéficier de ces mises à jour, rien de plus simple : il vous suffit de vous rendre dans la section « Paramètres » de votre console, d’aller dans l’onglet « Système », puis de sélectionner « Mise à jour du système ».

Source : Nintendo