Nintendo vient de publier une nouvelle mise à jour à destination de ses deux consoles en même temps. Comme c'est le cas régulièrement depuis la sortie de la Nintendo Switch 2, les patchs sont déployés en simultané sur les deux machines. Lorsqu'ils ne sont pas très importants, ces petites updates ajustent la stabilité du système ou corrigent quelques bugs ici et là. Voici ce que change la dernière mise à jour 21.2.0 disponible sur vos machines dès maintenant.

La nouvelle mise à jour 21.2.0 est dispo sur Nintendo Switch 2 et Switch 1

À destination de la Nintendo Switch 2 et de la Switch première du nom, la mise à jour 21.2.0 se contente du strict minimum. Pas de gros changements majeurs cette fois, contrairement à la mise à jour de novembre 2025 par exemple qui était très chargée en nouveautés. Avec la 21.2.0, il n'y a aucun ajout de fonctionnalités cette fois ni de nouveaux jeux compatibles avec la dernière née de Nintendo, mais bien un patch tout ce qu'il y a de plus classique qui ne fait qu’optimiser l'expérience utilisateur. Les notes de patch publiées par Nintendo ne sont pas très détaillées, mais très directes et explicites.

Les notes de patch de la mise à jour 21.2.0 sur Nintendo Switch 2 et Switch 1 Amélioration de la stabilité générale et de l'expérience utilisateur.



Ce n'est donc qu'une mise à jour tout ce qu'il y a de plus classique cette fois et cette dernière n'est pas particulièrement lourde. Comme d'habitude, elle se fera automatiquement au lancement de la machine tant que vous êtes connecté à Internet et que vous l'avez allumé il y a peu évidemment. Si ce n'est pas le cas, vous devrez l'installer manuellement. Pas de panique, la manipulation n'est clairement pas compliquée que ce soit sur Nintendo Switch 2 ou Switch 1, c'est la même chose. Rendez-vous dans Paramètres de la console > Console > Mise à jour de la console. À partir de là, le patch se fera de lui-même et vous aurez une notification une fois l'installation terminée.

source : Nintendo officiel