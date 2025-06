Cela fait une vingtaine de jours que la Nintendo Switch 2 est sortie avec Mario Kart World. Un épisode qui tente de prendre des risques en incluant des nouveautés qui demandent un peu d'entraînement et de maitrise. En plus de cet incontournable, Big N a fait le pari de proposer une autre exclusivité, nettement plus mineure, qui a fait énormément parler et qui a suscité des critiques en raison de son modèle économique. Pour améliorer l'expérience de jeu, une mise à jour est disponible depuis quelques heures.

Une mise à jour pour l'une des exclusivités Nintendo Switch 2

Après son lancement officiel le 5 juin 2025, la Nintendo Switch 2 met en ligne différentes mises à jour pour certains de ses jeux. Super Mario Odyssey a eu son patch 1.4.1 au même titre que plusieurs jeux ultra populaires comme Super Smash Bros Ultimate, Nintendo Switch Sports, Tony Hawk's Pro Skater 1+2, Capcom Fighting Collection 2, Marvel vs Capcom Fighting Collection ou encore Crash Bandicoot N Sane Trilogy.

L'une des exclusivités de lancement de la Nintendo Switch 2, Welcome Tour, a aussi le droit à sa mise à jour. Pour rappel, il ne s'agit pas réellement d'un jeu, mais plutôt d'une balade interactive qui vous permet de découvrir les nouveautés de la console, y compris au niveau du système d'attache magnétique des Joy-Con 2. Une expérience faite de mini-jeux, de démos techniques et de pop-up informatifs pour tout savoir sur la console.

Et cette exclu a fait jaser en raison de son prix. Au lieu de l'offrir aux acheteuses et acheteurs de la Nintendo Switch 2, un peu comme ce qui s'est passé avec Astro's Playroom sur PS5 - qui était un vrai jeu -, la firme le facture la modique somme de 9,99€. Si vous avez succombé à ce tutoriel géant qui ne dit pas son nom, sachez que la version 1.0.1 est téléchargeable dès à présent.

Notes de patch 1.0.1 de Welcome Tour

Voici les notes de la mise à jour 1.0.1 Welcome Tour disponible uniquement sur Nintendo Switch 2.

Plusieurs problèmes ont été corrigés afin d’améliorer l’expérience de jeu

Source : support officiel.