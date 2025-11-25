La Nintendo Switch 2 mais aussi la première du nom, se mettent à jour avec le patch 1.20.1. De gros problèmes sont enfin réglés et le correctif va même un peu plus loin, on vous explique tout.

La Nintendo Switch 2 et sa grande sœur viennent de recevoir une nouvelle mise à jour. S'il n'y a pas de gros bouleversements, ce patch en profite tout de même pour corriger plusieurs problèmes, dont des bugs récurrents et surtout très gênants sur Switch 2. Voici tout ce qui change avec la mise à jour 21.0.1.

Une nouvelle mise à jour pour Nintendo Switch 2, mais pas que

Disponible depuis le 24 novembre 2025, la mise à jour 21.0.1 à destination de la Nintendo Switch 2 et de la Nintendo Switch première du nom corrige les fameuses erreurs 2011-0301 et 2168-0002. Ces deux bugs pouvaient survenir lorsque les utilisateurs tentaient de transférer leurs données d'une console à l'autre en les connectant ensemble. Un vrai problème lorsque l'on change de console notamment, et que l'on essaye de faire migrer ses informations d'une console à l'autre. En plus de ce bug, la mise à jour corrige également un souci de connexion des périphériques qui pouvait survenir sur Nintendo Switch 2 après la mise en veille de la console. Enfin, pour les deux consoles cette fois, le patch optimise encore le système global pour améliorer l'expérience utilisateur.

Notes de patch et comment télécharger la mise à jour

Pour télécharger votre mise à jour, rien de plus simple. Si votre machine est connectée à Internet, elle peut même l'avoir téléchargée elle-même. Que ce soit sur la première console ou Nintendo Switch 2, pour le vérifier ou le faire manuellement, rendez-vous dans Paramètres > Console > Mise à jour de la console.

Notes de patch 1.20.1 sur Switch 2

Correction d'un problème avec les codes erreurs 2011-0301 et 2168-0002 qui pouvaient apparaître de manière répétée lors d'une tentative de transfert de système en utilisant la communication locale de la console vers une Nintendo Switch 2.

Rectification d'un bug qui pouvait empêcher la connexion des manettes sans fil ou des périphériques audio Bluetooth une fois que la console sortait du mode veille ou lors de la désactivation du mode avion.

Améliorations générales de la stabilité du système afin d'améliorer l'expérience utilisateur.

Notes de mise à jour 1.20.1 sur Switch 1

Correction d'un problème avec les codes erreurs 2011-0301 et 2168-0002 qui pouvaient apparaître de manière répétée lors d'une tentative de transfert de système en utilisant la communication locale de la console vers une Nintendo Switch 2.

Améliorations générales de la stabilité du système afin d'améliorer l'expérience utilisateur.

source : Nintendo