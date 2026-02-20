Certains utilisateurs ont relevé une image dans les fichiers d'un jeu très apprécié, qui laisserait présager une sortie à venir sur Switch 2. Et sans mauvais jeu de mots, ce serait une annonce monstrueuse.

Décidément, les fuites se multiplient du côté de la Nintendo Switch 2. Les bruits de couloir se multiplient ces dernières semaines au sujet de plusieurs licences qui pourraient faire leurs débuts sur la console. D'abord, on avait notamment pu entendre parler de deux mastodontes du RPG et du meilleur jeu de 2025. Puis c'était un autre titre très apprécié d'un studio chinois qui faisait parler de lui, Black Myth Wukong. Et voilà qu'aujourd'hui, les discussions s'intensifient au sujet d'une autre sortie potentielle : on pourrait voir débarquer sur la console un véritable monstre, adoré par les fans.

Monster Hunter Wilds pourrait avoir sa version Nintendo Switch 2

Comme souvent avec ce genre de rumeurs, il faut remercier les dataminers. Cette communauté de joueurs qui passe un temps fou à analyser les fichiers d'un jeu à la recherche d'informations. Sur le subreddit r/MonsterHunterleaks, un utilisateur bien connu a publié plusieurs images et informations. Avec à la clé, peut-être la sortie sur Nintendo Switch 2 d'un certain Monster Hunter Wilds. Entre plusieurs captures d'écran et informations liées au contenu du jeu, on peut effectivement apercevoir une image assez explicite. Elle est extraite d'un didacticiel en jeu expliquant les fonctionnalités de communication locale. Mais si on regarde bien, les quatre joueurs ne tiennent pas une Switch dans les mains, mais bien une Nintendo Switch 2. Il faut admettre qu'il serait curieux d'inclure une telle image si le jeu ne prévoit pas d'arriver sur la dernière console du constructeur japonais.

La capture d'écran diffusée sur Reddit par les dataminers de Monster Hunter

Les capacités de la nouvelle console de Nintendo pourraient largement permettre de faire tourner le dernier épisode de Monster Hunter. Alors après tout, pourquoi pas. D'autant que ces derniers mois, certains utilisateurs avaient également relevé des extraits de texte dans le code du jeu mentionnant la Switch 2. Capcom l'avait supprimé dans la foulée, comme si de rien n'était. S'il n'y a encore rien d'officialisé, l'espoir est peut-être permis. Cela permettrait aux joueurs Switch de découvrir le dernier mastodonte de Capcom sorti en 2025, l'un des meilleurs épisodes de la série.

Source : r/MonsterHunterleaks