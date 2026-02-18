La Nintendo Switch 2 devrait prochainement s'offrir un jeu sorti il y a une semaine sur PC et qui se place déjà comme un sérieux candidat au titre de GOTY 2026, c'est officiel.

Cela fait seulement deux mois que 2026 a commencé, et pourtant quelques excellents jeux sont déjà sortis et pourraient se présenter comme de sérieux prétendants au rang de GOTY 2026. L'un d'entre eux, sorti ce 10 février 2026 uniquement sur PC, fait clairement ronronner les joueurs et connaît un succès fulgurant, tant critique que commercial, alors qu'il n'est pas encore disponible sur consoles. À ce propos, on sait d'ores et déjà que des portages sont à l'étude, et la Nintendo Switch 2 serait la première concernée, d'après l'un des créateurs du jeu phénomène.

Une pure pépite de ce début d'année se dirige vers la Nintendo Switch 2, c'est meowfficiel

Pour celles et ceux qui surveillent l'influent Edmund McMillen, co-créateur de The Binding of Isaac ou Super Meat Boy, voilà une sortie qu'ils attendaient fébrilement depuis 14 ans. Tout vient à point à qui sait attendre, et tel est le cas de sa dernière création, un rogue-lite tactique saupoudré d'élevage de chats, sorti donc il y a quelques jours, mais pour l'heure exclusivement sur PC. On parle évidemment de Mewgenics, d'ores et déjà un énorme carton de ce début d'année, ayant déjà dépassé le million de copies vendues. Ne manque plus qu'une sortie sur les consoles PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 pour compléter son tableau de chat-sse et potentiellement rafler de nombreux prix en fin d'année, dont le prestigieux titre de GOTY.

À ce propos, Edmund McMillen récemment tenu sur le subreddit SteamDeck (appareil sur lequel le jeu a reçu le label Verified, impliquant qu'il y est parfaitement jouable) une session Questions & Réponses, où il a répondu à la question d'un utilisateur concernant un portage consoles de Mewgenics. « On est en train de chercher un éditeur afin de déterminer ce qu'ils pensent être le plus pertinent pour un portage. Je n'ai aucune idée de ce qui est viable aujourd'hui, mais je sais que la Nintendo Switch 2 est le candidat le plus prometteur actuellement ».

À l'instar d'Hades 2, l'autre rogue-lite indépendant qui avait fait un énorme carton à sa sortie, Mewgenics pourrait donc d'abord cibler en priorité la Nintendo Switch 2 avant de s'intéresser aux autres plateformes. La chose semble d'autant plus pertinente sachant que les précédentes créations d'Edmund McMillen ont également eu droit à des portages Switch de qualité. Reste maintenant à savoir quand arriveront les chats plus ou moins consanguins pour semer le chaos sur la dernière console de Big N.

Source : Reddit