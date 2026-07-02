L’une des prochaines exclusivités de la Nintendo Switch 2 a, semble-t-il, été débusquée à l’avance. Une des licences adorées des fans de la marque acterait bel et bien son retour.

De Fire Emblem Fortune’s Weave aux DLC de Pokemon Pokopia, en passant par la confirmation du remake de Zelda Ocarina of Time, le Nintendo Direct de juin a fait la lumière sur une bonne partie des plans du constructeur pour le reste de l’année. Cependant , Nintendo semble avoir gardé quelques annonces au chaud pour sa prochaine grande prise de parole. Et l’une d’elles, réservée à la Nintendo Switch 2, pourrait déjà avoir leaké.

Un nouveau Metroid arriverait sur Nintendo Switch 2

Un organisme de classification brésilien pourrait avoir dévoilé certains plans de Nintendo un peu plus tôt que prévu. Ce dernier a en effet publié une fiche d'évaluation autour d’un certain Metroid Ravenous, avant de rapidement la retirer. L’utilisateur Necrolipe sur X est malgré tout parvenu à en faire une capture avant sa disparition éclair, révélant une sortie prévue en 2026 sur Nintendo Switch 2. Si cette information se confirme, tout porte à croire qu’il s’agirait d’un nouvel épisode en 2D, cinq ans après la sortie de l’excellent Metroid Dread.

Aucun développeur n’est cependant mentionné et il est, pour l’heure, impossible de savoir si MercurySteam reprendra du service, lui qui avait pourtant brillamment modernisé la formule de la série tout en conservant son ADN. La rumeur a pris un peu plus d’ampleur lorsqu’Andy Robinson, journaliste chez VGC, a réagi à ce leak en affirmant qu’il faudrait s’attendre à plus d’un jeu de ce type. « On m’a dit qu’il y en a plusieurs qui arrivent. On va se régaler, les fans de Metroid ! », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.

Une licence que Nintendo ne souhaite pas abandonner

Après des années d’attente et un reboot complet, Metroid 4 est enfin sorti, mais son accueil s’est révélé moins enthousiaste et moins unanime que certains l’imaginaient. Retour solide de la série pour certains, jeu trop prudent pour d’autres, le comeback de la saga est également très nuancé commercialement, la licence étant moins performante que les autres mastodontes de Nintendo que sont Zelda, Mario ou Animal Crossing. Cela ne semble cependant pas refroidir le constructeur japonais, qui pourrait ainsi avoir de grands plans pour sa saga culte et ne semble pas avoir l’intention de laisser la chasseuse de primes repartir en hibernation. Peut-être qu’un éventuel Nintendo Direct plus tard dans l’année permettra de faire la lumière sur ce potentiel nouveau Metroid réservé à la Nintendo Switch 2.