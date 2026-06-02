Le catalogue de la Nintendo Switch 2 devrait accueillir une tonne de nouveaux jeux prochainement, dont l'un des RPG qu'il ne fallait pas manquer ces dernières années. Ç'a déjà leaké.

La Nintendo Switch 2 fêtera très bientôt son premier anniversaire. Nul doute qu'au moment de dresser le bilan, certains commentateurs argueront que la console manque de jeux à son catalogue, comme on peut régulièrement le lire de la part des internautes. Le line-up futur semble pourtant se préparer pour grossir largement la proposition, faisant notamment une place à l'un des RPG incontournables de 2024 si on en croit cette nouvelle fuite.

La Nintendo Switch 2 projetterait de s'offrir un RPG mémorable

Depuis presque un an maintenant, la Nintendo Switch 2 fait l'objet de nombreuses discussions informelles sur son catalogue. Les leaks de plus ou moins grandes ampleurs s'enchaînent, laissant présager d'énormes nouveautés à venir. Alors que tout le monde attend de voir si l'hypothèse d'un nouveau remake de Zelda Ocarina of Time est avérée du côté des exclusivités, un leaker rapporte qu'un portage ambitieux d'un des meilleurs jeux de 2024 serait en préparation.

Celui qui se fait appeler « just your average leaker » sur X.com, @MajorPlayeix, rapporte qu'Atlus préparerait un jeu d'exception pour la Nintendo Switch 2. En l'occurrence, il s'agit ni plus ni moins de l'un des GOTY de ces dernières années. Metaphor ReFantazio, le lauréat des prix de la « Meilleure narration », de la « Meilleure direction artistique » et du « Meilleur RPG » aux Game Awards 2024 devrait arriver sur la console hybride, sans horizon de sortie cependant.

Le leaker ravive ainsi une rumeur qui courrait déjà en janvier 2025 et dont nous n'avions pas eu tellement plus d'échos dessus. L'arrivée de Metaphor ReFantazio sur Nintendo Switch 2 ne semble en tout cas pas absurde. Depuis son lancement, la console hybride accueille tout un tas de portages de gros jeux tiers. Rien que cette année, on pense au dernier Resident Evil, à Indiana Jones et le cercle ancien et à Final Fantasy 7 Rebirth.

Rappelons enfin qu'en octobre 2025, Atlus assurait déjà la Nintendo Switch 2 Edition de Persona 3 Reload. L'éditeur japonais a donc déjà montré un intérêt pour la machine. Deux après la sortie de Metaphor ReFantazio, il ne manque plus qu'une officialisation pour confirmer un portage dont on ne doute plus.