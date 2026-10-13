À l’approche de sa sortie sur Nintendo Switch 2, Metaphor ReFantazio s’offre une démo gratuite. Voici tout ce qu’elle contient, et comment y accéder dès aujourd’hui.

Pendant que les possesseurs de la Nintendo Switch 2 sont probablement déjà extrêmement nombreux à attendre avec impatience le grand retour de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, dont le remake arrivera dès le 5 novembre 2026, le catalogue de la machine continue progressivement d’accueillir certains des titres les plus appréciés de ces dernières années. Des titres dont fera bientôt partie Metaphor ReFantazio qui, en prévision de son arrivée dans le catalogue, accueille dès aujourd’hui une démo gratuite.

Metaphor ReFantazio s’offre une démo gratuite sur Nintendo Switch 2

Disponible dès maintenant, celle-ci va ainsi permettre à tous les possesseurs de la Nintendo Switch 2 n’ayant pas encore découvert le titre – ou souhaitant simplement s’y replonger pour une poignée d’heures supplémentaires – de se lancer dans le début de l’aventure à travers son prologue. En sachant que, comme précisé par ATLUS West, la progression sera alors conservée en vue de la version finale, grâce à laquelle les joueurs de la démo de Metaphor ReFantazio pourront reprendre leur partie là où elle s’est arrêtée.

© Studio Zero / ATLUS / Sega

Vous voulez tenter l’aventure ? Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de suivre la démarche suivante afin de pouvoir mettre la main sur la démo gratuite :

Rendez-vous sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch 2

Cherchez Metaphor ReFantazio

Une fois sur la page du jeu, cherchez l’option « Télécharger la démo »

Validez, et procédez à l’installation de cette dernière

Notez qu’à l’heure où sont écrites ces lignes, celle-ci n’apparaît peut-être pas encore sur le Nintendo eShop européen. Elle devrait toutefois y faire son arrivée au cours de la journée.

Quand sortira Metaphor ReFantazio sur Nintendo Switch 2 ?

Et si cette première approche avec l’univers de Metaphor ReFantazio parvenait à vous convaincre de sauter le pas, sachez que le jeu développé par Studio Zero fera officiellement son arrivée sur Nintendo Switch 2 le 12 novembre 2026. Soit une semaine seulement avant le très attendu GTA 6. Et étant donné que nous avons ici affaire à un JRPG extrêmement généreux d’une grosse soixantaine d’heures, autant dire qu’il va falloir faire un choix. Même si, l’avantage, c’est que la fin d’année restera naturellement très calme une fois le mastodonte de Rockstar Games arrivé.

Source : ATLUS West