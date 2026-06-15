Considéré comme l’un des meilleurs JRPG de ces dernières années, ce prétendant au titre de GOTY l’année de sa sortie a enfin officialisé son arrivée sur Nintendo Switch 2.

Pour les amateurs de JRPG, le Nintendo Direct de la semaine dernière aura assurément été du véritable pain béni. Entre les annonces de Xenoblade Genesis et Final Fantasy Resonance, l’apparition inespérée de Kingdom Hearts 4, ou encore l’officialisation de la date de sortie de Fire Emblem: Fortune’s Weave, il était difficile de savoir où donner de la tête. Et c’était sans compter toutes les annonces de portages à venir sur Nintendo Switch 2, parmi lesquels se cachait notamment l’un des meilleurs JRPG de ces dernières années.

Metaphor ReFantazio arrive enfin sur Nintendo Switch 2

En effet, en plus de la trilogie Xenoblade Chronicles ou encore des compilations dédiées à Kingdom Hearts, le Nintendo Direct fut l’occasion pour l’éditeur d’annoncer l’arrivée de Metaphor ReFantazio sur Nintendo Switch 2, deux ans après sa sortie sur PlayStation, Xbox et PC. Et autant dire qu’il s’agissait d’une nouvelle très attendue par les fans de JRPG, qui en rêvaient depuis longtemps. Après tout, rappelons si nécessaire que le titre de Studio Zero faisait tout simplement partie de la liste des prétendants au titre de GOTY aux Game Awards 2024.

Cérémonie de laquelle il est d’ailleurs reparti avec pas moins de trois prix sur six nominations, à savoir celui de la « Meilleure narration », de la « Meilleure direction artistique », ou encore du « Meilleur RPG ». Cela dit, cela n'a rien de très étonnant quand on sait que Metaphor ReFantazio est signé du créateur de Persona, qui a également beaucoup fait parler d’elle au cours du Xbox Games Showcase. Mais restons plutôt sur le cas du jeu de Studio Zero, qui fera donc officiellement son arrivée sur Nintendo Switch 2 à partir du 12 novembre 2026.

Malheureusement, aucune nouveauté ne semble être au programme pour l’occasion, ce qui signifie que les joueurs connaissant déjà le titre devront se contenter de l’aventure qu’ils ne connaissent déjà que trop bien… Avec l’avantage cette fois-ci de pouvoir l’embarquer partout avec eux. Le bon côté des choses, cependant, c’est qu’il reste toujours possible de se consoler avec la confirmation de l’arrivée d’une version physique, et même d’un Steelbook. Notons que le prix de cette édition Nintendo Switch 2 n’a pas encore été révélé par le studio.

Source : Nintendo