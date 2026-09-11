Meccha Chameleon s'annonce officiellement sur Nintendo Switch 2. Le jeu phénomène de 2026 va en effet avoir droit à un portage console, préparez-vous pour encore plus de parties de cache-cache.

C'était le jeu dont tout le monde parlait en juin dernier : Meccha Chameleon est sorti pas plus tard qu'avant-hier sur Nintendo Switch 2. C'était en effet l'une des annonces surprise de la première grosse conférence de septembre. Cette production indé qui cartonne sur Steam s'ouvre à un tout nouveau public trois mois après son lancement phénomène.

Le plus gros carton de Steam de l'année est dispo sur Nintendo Switch 2

Vous n'avez pas pu passer à côté du phénomène Meccha Chameleon cet été. Sorti début juin, ce jeu indé qui ne paie pas de mine à première vue est pourtant devenu l'un des plus gros succès de Steam. Désormais, c'est aux joueuses et joueurs Nintendo Switch 2 de découvrir ce titre multijoueur pas comme les autres.

Pour faire simple, Meccha Chameleon réinvente le jeu de cache-cache. Vous voyez dans Hunger Games quand Peeta se maquille pour se camoufler dans la nature ? Eh bien là, c'est pareil. À vous d'utiliser les outils de peintures pour vous fondre dans des décors variés et échapper au regard des joueurs qui vous chassent. Prenez la pause et cachez-vous du mieux possible dès maintenant sur Nintendo Switch 2.

Les stats de Meccha Chameleon font tourner la tête

Pour bien comprendre le phénomène Meccha Chameleon, on a rassemblé quelques stats. Avant d'arriver sur Nintendo Switch 2, le titre a été un véritable raz-de-marée du PC. C'est bien simple, les chiffres font tourner la tête, d'autant plus s'agissant d'un jeu indé :

Meccha Chameleon a été développé en 2 mois

Plus de 20 millions de copies vendues seulement sur PC

Pic maximal de 340 534 joueurs en simultané sur Steam le 21 juin

C'est donc un véritable carton qui vient de faire son entrée sur Nintendo Switch 2. D'ailleurs, Meccha Chameleon pourrait connaître un nouveau souffle, la console hybride se prêtant bien à ce genre d'expérience. Après tout, on s'imagine déjà se retrouver avec des copains dans une même pièces pour jouer ensemble en portable. Ou même pour jouer à distance avec ses proches sans quitter son canapé.

Meccha Chameleon est disponible sur Switch 2 et à petit prix. Proposé à plein tarif à 5,18 €, il profite d'une réduction de -20 % pour son lancement. Le jeu est ainsi proposé à 4,14 € jusqu'au 16 septembe.