La Nintendo Switch 2 comptera prochainement dans les rangs de ses jeux un titre qui a fait sensation à sa sortie sur les plateformes concurrentes. Une belle prise pour la firme de Kyoto.

Moins d'un an après sa sortie, la Nintendo Switch 2 consolide fortement son catalogue grâce aux éditeurs tiers. La dernière console hybride du marché mise en effet beaucoup sur les jeux qui n'ont pas été conçus maison que sa prédécesseuse. Ainsi, elle permet déjà de jouer à tout un tas de gros titres vus sur les autres plateformes. Or, cela n'est pas près de s'arrêter. Un autre titre phénomène se confirme enfin.

Un super jeu va bien arriver sur Nintendo Switch 2

Maintenant que Big propose une machine plus en phase avec les performances des jeux actuels, les éditeurs tiers ne se privent plus du marché que leur offre la Nintendo Switch 2. Depuis sa sortie en juin dernier, celle-ci cumule les jeux que sa grande sœur n'aurait jamais pu accueillir. Nous l'avons encore vu en février dernier avec l'arrivée des trois derniers Resident Evil, dont Requiem, dans son catalogue. Mais un autre jeu viendra prochainement la mettre à l'épreuve.

Nos confrères d'IGN ont profité de la dernière Game Developers Conference pour approcher les équipes de Marvel Rivals. Il y a quelque temps, ils avaient déjà pu s'entretenir avec Weicong Wu avec une question : le Hero shooter phénomène a-t-il une chance d'arriver un jour sur Nintendo Switch 2. Le producteur leur avait répondu à l'époque qu'ils avaient approché le constructeur afin d'avoir accès à des kits de développement. Depuis, nous n'avions pas eu d'autres nouvelles. En tout cas, jusqu'à ce mois de mars 2026.

Cette fois, la journaliste Rebekah Valentine s'est rapprochée du producteur exécutif Danny Koo durant la GDC. Forcément, elle a demandé des nouvelles du potentiel portage sur Nintendo Switch 2. Et elle a bien fait. L'homme a pu lui répondre honnêtement : « nous allons le faire », et d'ajouter, « nous travaillons dessus et nous partagerons des informations à ce sujet quand nous en aurons ». C'est donc confirmé, Marvel Rivals, l'excellent free-to-play qui cartonne depuis son lancement fin 2024 arrivera sur la nouvelle console de Nintendo, ayant passé le cap des 40 millions de joueurs. Maintenant, il ne reste plus qu'à se montrer patient pour laisser l'équipe de NetEase optimiser le jeu du mieux possible.